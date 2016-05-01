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01 Mayıs 2016 Pazar 08:05
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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile EİB işbirliği

Ege İhracatçı Birlikleri ile Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası arasında düzenlenen "İşbirliği Protokolü" meyvelerini vermeye başladı.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile EİB işbirliği
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Aralarında ünlü Alman marketler zinciri Rewe'nin bulunduğu Alman firmaları ile Egeli ihracatçılar Ege İhracatçı Birlikleri'nde ikili iş görüşmesi yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, şu bilgiyi paylaştı:
"’Almanya Pazarı Satın Alma Günleri’ etkinliği ile işbirliğine yeni bir zenginlik kazandırdık. Almanya geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da Egeli ihracatçıların en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Üyelerimizce Almanya'ya geçtiğimiz yıl 1 milyar 128 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bölgemizin toplam ihracatında Almanya'nın payı yüzde 11 oldu. Almanya, Türkiye genelinde de yıllardır başlıca ihracat pazarımız. Geçen yıl 13 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. ‘Almanya Pazarı Satın Alma Günleri’ ile Ege Bölgesi'nden Almanya'ya ihracatımızı daha da arttırmayı amaçlıyoruz.”
Ayrıca; "Almanya Pazarı Satın Alma Günleri" kapsamında Almanya'dan otomotiv yedek parça sektöründen Mobitec Kottmann und Berger GmbH, döküm ürünleri sektöründen Richard Bergner Holding GmbH & Co. KG ve Süpermarket Grubu Rewe, Ege İhracatçı Birlikleri'nde 30 Türk ihracatçı firması ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Almanya'nın ünlü süpermarket grubu Rewe, Türkiye'den yaptıkları alımları artık doğrudan ihracatçılarımızdan aracısız almak üzere bir yapılanma içerisine girdi. Rewe bu amaçla İstanbul'da ofis kurdu.
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Alman-Türk Ticaret Ve Sanayi OdasıEİBEge İhracatçı BirlikleriSabri ÜnlütürkRichard Bergner Holding

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