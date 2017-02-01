

Yaşanan terör olaylarından dolayı Diyarbakır’da hiçbir fuar etkinliği yapılmıyordu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar bu olumsuz durumun aşıldığını belirterek şunları söyledi:

"Yeniden fuar düzenlemek için TÜYAP ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 18-22 Nisan tarihlerinde ' Diyarbakır Tarım ve Hayvancılık Fuarı' gerçekleştirilecektir. Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyeli var. Yapımı devam eden barajların faaliyete girmesi ve tarımsal sulama yatırımlarının da tamamlanmasıyla çok daha ileri duruma geleceğiz. Düzenleyeceğimiz fuarda firmalar tarım ve hayvancılık alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikleri ziyaretçilere sunma fırsatı yakalayacaklar. Fuarda iş bağlantılarının yapılması için Irak başta olmak üzere çevre ülkelerden ‘iş heyetleri’ davet edeceğiz. Ayrıca ülkemizde bulunan konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan ilgili heyetleri davet ederek, seminerler de düzenleyeceğiz."