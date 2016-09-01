Faruk Özlü: Üretimin ve üretenin önündeki engeller kaldırılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ‘Türkiye İçin Ekonomide Yeni Bir Başarı Hikayesi Planlanırken Sanayimizin Geleceği ve Üstleneceği Rol’ ana gündemiyle gerçekleşen Ağustos ayı olağan toplantısına katıldı. Toplantıda sanayicilerin de Hükümet’in de gündeminin ortak olduğunu, bunun da ‘nitelikli üretim’ olduğunu vurgulayan Özlü, otomotiv, makine ve metal gibi klasik diyebilecekleri sektörlerin rekabet gücünü artırmak için yeni teknoloji ve tasarımlar geliştirilmesi, markalar oluşturulması gerektiğini kaydetti. Özlü, enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma gibi öncelikli sektörlerdeki teknoloji-yoğun yatırımları artırmaları gerektiğine işaret ederek, bunları yaparken geleceğe yön verecek sektörlere, yeni sanayi devrimine de şimdiden hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Özlü, şu anda ‘Üretim Reform Paketi’nin hazırlık çalışmalarında taslağı tamamladıklarını ve yakında görüşlere açacaklarını söyledi. Bu paketle üretimin ve üretenin önündeki birçok engeli daha kaldıracaklarını vurgulayan Özlü, bu paket kapsamında yeni üretim alanları ve sanayi parselleri oluşturacaklarını belirtti. Özlü, sanayicinin lojistik açıdan uygun yerlerde ve uygun şartlarda sanayi parseli bulmasını sağlayacaklarına işaret ederek, “Sanayi parsellerinin gayrimenkul sektörünün elinde bir yatırım aracı olarak görülmesine son vereceğiz. Sanayi parseli olan üretim yapacak, üretim yapmıyorsa o parseli elinde tutamayacak” diye konuştu.

Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’ler) ve sanayi sitelerinin niteliğini de artıracaklarını aktaran Özlü, daha nitelikli, verimli ve çevre dostu üretim yapmayı sağlayacak olan ‘Yeni Nesil OSB’ modellerini hayata geçireceklerini ifade etti. Özlü, özellikle şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin daha uygun yerlere taşınmasını sağlamak için adımlar atacaklarının altını çizdi.

Bakan Özlü, yeni dönemde bakanlık olarak en öncelik verecekleri konuların başında dördüncü sanayi devriminin geldiğini söyledi: “Bakanlığımızda, dördüncü sanayi devrimiyle ilgili özel bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışmalar sonucunda ortaya bir yol haritası çıkaracağız. Bu yol haritası biraz daha olgunlaşınca sonuçlarını sizlerle de paylaşacağız. Hep birlikte, bu çalışmaya son halini verip, gerekli adımları süratle atacağız.”

Bahçıvan: Üretim Reform Paketi yeni ekonomi hikayemize ışık olacak

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Ar-Ge ve Üretim Reform Paketleri’ne değinerek, şunları söyledi: “Ar-Ge merkezi teşvik sınırlamaları oluşturacakları nitelik ve değer bazında da değerlendirilmeli. Üretim Reform Paketi de yeni ekonomi hikayemize ışık tutacak. Ayrıca yılsonuna kadar sekiz OSB’nin açılacak olması, sanayimizin dönüşümüne de çok büyük katkı yapacak. Yeni nesil OSB’lerin altyapısı, lojistik olanakları, arıtma ve geri çevrim tesisleri ile enerji olanakları kamu tarafından karşılanmalı. OSB’lerde teknoloji geliştirme ve mükemmeliyet merkezleri, araştırma ve eğitim kurumları ve laboratuvarlar yer almalı, üniversite-sanayi işbirliği sağlanmalı. Özel kurumlar tarafından işletilen yeni nesil OSB’lerde araziler ve binalar uzun süreli kiralanmalı, rant değeri oluşmasının önüne mutlaka geçilmeli.”