Gebze, Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi, 10 OSB’si ile ülke ekonomisine ciddi katmadeğer yaratma hedefiyle büyüyor. Bu hızlı koşuda gündem oluşturan projeleriyle bayrağı en önde taşıyan Gebze Ticaret Odası, 2018 yılında da hız kesmeden yeni projelere imza atacak. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, “Her şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin peşinden koşun, kesinlikle pes etmeyin” diyor.



Nail Çiler, 2017 yılının GTO açısından başarılarla dolu bir yıl olduğunu belirterek, “Biz sadece üretmeye ve projelerimize yoğunlaştık. 2017 yılı gerçekten GTO için altın bir yıl oldu. Çok çalışmalıyız ve ancak çok çalışarak ülkemizi kalkındırabiliriz. Alın teri kutsal ve değerli fakat alın terinin yanı sıra akıl teri de çok önemli. 2018 yılında genç beyinler ülkemize artı değer katacak. Dünyaya katkı sunacak beyinler Gebze’de yetişecek. Bilişim Vadisi, yalnızca ulusal bir proje değil, uluslararası bir projedir. 2018, Üniversitemiz, Bilişim Lisemiz ile Gebze’de akıl terinin de önemini göreceğimiz bir yıl olacak” diye konuşuyor.

“Her şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin peşinden koşun, kesinlikle pes etmeyin” diyen ve “ben” değil, “biz” vurgusunu yapan Çiler, ekibiyle birlikte yürüttükleri projeleri şöyle özetliyor:

“l Bilişim Vadisi, Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olacak: 2012 yılında GTO tarafından kurulan Türkiye’nin bilişim, yazılım ve Ar-Ge alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte gururu olacak Bilişim Vadisi’nde, 52 ofisin yer aldığı idare binası ve 10 bin metrekarelik kuluçka merkezi inşaatları sona erdi. Başta bilişim teknolojileri olmak üzere, elektrik, elektronik, telekomünikasyon, yazılım Ar-Ge alanlarında hizmet verecek firmalara evsahipliği yapacak Bilişim Vadisi’nde 31 firma kurul onayından geçerek, faaliyete başladı. Toplam çalışan sayısı 328. Tamamlandığında 3.3 milyon metrekare arsa büyüklüğü ve 1.5 milyon metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olacak. Bilişim Vadisi’ne nitelikli eleman yetiştirmek üzere, Vadi’nin içine bir Bilişim Lisesi kurulmasını istiyoruz.

- Dilovası Halk Eğitim ve Mehmet Yıldırım Toplum Sağlık Merkezi’nin temel atma törenini 22 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirdik ve inşaatı hızla devam ediyor.

- E-Sınav Merkezi: Protokol anlaşmasını 17 Mayıs 2017 tarihinde imzaladığımız, ülkemizde bir ilçede kurulacak olan ilk E-Sınav Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezin çalışmaları tamamlandı. Böylece öğrencilerimiz sınavları için Kocaeli il merkezine gitmeden ilçemizde sınava girebilecek.

- 112 Acil Servis İstasyonlarımız: Bölgemizde ihtiyaç duyulan 4 farklı noktada hizmete sunulan 112 Acil Servis İstasyonu’nun beşincisi, GTÜ içerisinde inşa edildi. Bölge sanayisinin ve turizminin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapan, sosyal sorumluluk bilinciyle Gebze’nin gelişimine katmadeğer sağlayan projeleriyle gündem oluşturan Gebze Ticaret Odası, Gebze’yi ulusal ve uluslararası alanlarda hak ettiği yere taşımayı ilke edinen çalışmalarına 2018 yılında da devam edecek. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, dergimiz Kobi Efor’a, 2017 yılında hayata geçirdikleri projeleri ve 2018 yılında imza atacakları yeni projeleri anlattı.Nail Çiler, 2017 yılının GTO açısından başarılarla dolu bir yıl olduğunu belirterek, “Biz sadece üretmeye ve projelerimize yoğunlaştık. 2017 yılı gerçekten GTO için altın bir yıl oldu. Çok çalışmalıyız ve ancak çok çalışarak ülkemizi kalkındırabiliriz. Alın teri kutsal ve değerli fakat alın terinin yanı sıra akıl teri de çok önemli. 2018 yılında genç beyinler ülkemize artı değer katacak. Dünyaya katkı sunacak beyinler Gebze’de yetişecek. Bilişim Vadisi, yalnızca ulusal bir proje değil, uluslararası bir projedir. 2018, Üniversitemiz, Bilişim Lisemiz ile Gebze’de akıl terinin de önemini göreceğimiz bir yıl olacak” diye konuşuyor.“Her şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin peşinden koşun, kesinlikle pes etmeyin” diyen ve “ben” değil, “biz” vurgusunu yapan Çiler, ekibiyle birlikte yürüttükleri projeleri şöyle özetliyor:“l Bilişim Vadisi, Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olacak: 2012 yılında GTO tarafından kurulan Türkiye’nin bilişim, yazılım ve Ar-Ge alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte gururu olacak Bilişim Vadisi’nde, 52 ofisin yer aldığı idare binası ve 10 bin metrekarelik kuluçka merkezi inşaatları sona erdi. Başta bilişim teknolojileri olmak üzere, elektrik, elektronik, telekomünikasyon, yazılım Ar-Ge alanlarında hizmet verecek firmalara evsahipliği yapacak Bilişim Vadisi’nde 31 firma kurul onayından geçerek, faaliyete başladı. Toplam çalışan sayısı 328. Tamamlandığında 3.3 milyon metrekare arsa büyüklüğü ve 1.5 milyon metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olacak. Bilişim Vadisi’ne nitelikli eleman yetiştirmek üzere, Vadi’nin içine bir Bilişim Lisesi kurulmasını istiyoruz.- Dilovası Halk Eğitim ve Mehmet Yıldırım Toplum Sağlık Merkezi’nin temel atma törenini 22 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirdik ve inşaatı hızla devam ediyor.- E-Sınav Merkezi: Protokol anlaşmasını 17 Mayıs 2017 tarihinde imzaladığımız, ülkemizde bir ilçede kurulacak olan ilk E-Sınav Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezin çalışmaları tamamlandı. Böylece öğrencilerimiz sınavları için Kocaeli il merkezine gitmeden ilçemizde sınava girebilecek.- 112 Acil Servis İstasyonlarımız: Bölgemizde ihtiyaç duyulan 4 farklı noktada hizmete sunulan 112 Acil Servis İstasyonu’nun beşincisi, GTÜ içerisinde inşa edildi.



- Çayırova’ya Kızılay Binası: Çayırova’da ihtiyaç duyulan Kızılay Binası’nın inşası için protokolü, 29 Eylül 2017 tarihinde Başbakan Yardımcımız sayın Fikri Işık’ın da katıldığı Meclis Toplantımız’da imzaladık. Projenin, içinde taziye katının da bulunduğu Kan Bankası niteliğinde bir merkez olarak bölgemize kazandırılması için görüşmelerimiz devam ediyor.