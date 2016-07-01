01 Temmuz 2016 Cuma 08:41

Bu haber 6299 kez okundu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası: “Sequel” Projesi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, projelerin ticari anlam kazanabilmesi için en önemli aşamalardan birinin patent konusu olduğunu ifade etti.

Hacısalihoğlu Trabzon'da özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nin başarılı çalışmalar yaptığını, TTSO'nun da Teknokent'teki İnovasyon Merkezi ile yüksek teknolojili ürün üretimi konusunda kentin önünü açtığını belirtti. Tüm projelerin ticarileşmesi, hiçbirinin okul projesi olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Projelerin ticari anlam kazanabilmesi için en önemli aşamalardan biri patent konusudur. Geliştirilen projelere mutlaka patent alınması gerekiyor. Arzu ederiz ki üniversitemizden çok sayıda patent çıksın. Çünkü Türkiye'nin dünyadaki patent ortalaması gerek müracaatta ve gerek alınan patent sayısında çok düşük. Bu bakımdan her yaptığımız buluşun patentini almamız gerekiyor" dedi.

