Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası: “Sequel” Projesi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, projelerin ticari anlam kazanabilmesi için en önemli aşamalardan birinin patent konusu olduğunu ifade etti.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, projelerin ticari anlam kazanabilmesi için en önemli aşamalardan birinin patent konusu olduğunu ifade etti.
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