Değerini anneler bilir, bir SINGER onları sevindirir

Ürün hafif olması, boyutları ve taşınabilir özelliği ile Anneler Günü için harika bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor. Elbise ve giysi dikenler için geliştirilen SINGER Entegre Eşit Besleme Sistemi sayesinde de kalın kumaşlardan ince kumaşlara kadar her tür kumaş için hassas dikiş olanağı sağlıyor. Kompakt ve portatif dikiş makinesi, 70 dahili dikişle temel, esnek, dekoratif, aplike ve kapitone dikişler arasından seçim yapabilme özgürlüğü tanıyor.