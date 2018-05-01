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01 Mayıs 2018 Salı 08:36
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Değerini anneler bilir, bir SINGER onları sevindirir

Dikişin ustası SINGER, FEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesi ile şimdi anneleri teknoloji ve konforla tanıştırıyor.

Değerini anneler bilir, bir SINGER onları sevindirir
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Ürün hafif olması, boyutları ve taşınabilir özelliği ile Anneler Günü için harika bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor. Elbise ve giysi dikenler için geliştirilen SINGER Entegre Eşit Besleme Sistemi sayesinde de kalın kumaşlardan ince kumaşlara kadar her tür kumaş için hassas dikiş olanağı sağlıyor. Kompakt ve portatif dikiş makinesi, 70 dahili dikişle temel, esnek, dekoratif, aplike ve kapitone dikişler arasından seçim yapabilme özgürlüğü tanıyor. 

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SINGER Dikiş MakinesiSinger FEATHERWEIGHT C240SINGER Entegre Eşit Besleme Sistemi
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