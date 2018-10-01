GM 9 Pro ile en kaliteli “an”ları yakala!

Türkiye’de tüm markalar arasında en çok tercih edilen üç akıllı telefon markasından biri olan ve 33 ülkeye ihracat gerçekleştiren General Mobile’ın yeni yıldızı GM 9 Pro satışa sunuldu.

Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zeka ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme’den (EIS) ise 90 puan alarak, ilk günden global markaların üst segment ürünlerini geride bıraktı. Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam tasarlanan, Dolby Vision ve 6.01 inç AMOLED ekranıyla geniş renk paletine sahip GM 9 Pro; Dolby Vision HDR ile renk kontrastlarını gözün algılayabileceği en iyi seviyede sunuyor. Gelişmiş Kryo işlemci mimarisine sahip, Qualcomm Snapdragon SDM660 ile yüksek performans sunan GM 9 Pro; 4GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip.