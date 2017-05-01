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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:30
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OKI’den iki yeni teriostar yazıcı

OKI, yeni (T)teriostarplan kopya ve çok fonksiyonlu yazıcılarıyla Geniş Format serisini güçlendiriyor.

OKI'den iki yeni teriostar yazıcı
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Hızlı, kullanımı kolay , kaliteli. OKI, 21.6 cm dokunmatik ekranlı LP-1040MF ve LP-2060MF ‘Geniş format renkli tarama ve siyah beyaz baskı makineleri’ni, Türkiye’de profesyonel kullanıcıların hizmetine sunuyor.  OKI, teslim sürelerinin kısa, vaktin de nakit olduğu tasarım, mühendislik ve reprografik ofisleri için verimliliği arttırmak amacıyla tasarladığı iki yeni geniş format OKI Teriostar çok fonksiyonlu yazıcıyı piyasaya sürdü. Çok yüksek hızlarda baskı yapan LP-1040MFdakikada 7 A1, LP-2060MF ise dakikada 9 A1 boyutlu basım hızları ile sınıfının en hızlısı. 
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Anahtar Kelimeler
OKI Teriostar YazıcıOki LP-1040MFOki LP-2060MF
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