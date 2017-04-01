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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:37
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Siemens sensoFresh ile çamaşırlara bahar tazeliği geliyor

Siemens’in aktif oksijen kullanımı ile çamaşırlardaki kokuları su kullanmadan yok eden sensoFresh özellikli çamaşır makineleri baharın tazeliğini çamaşırlara taşıyor.

Siemens sensoFresh ile çamaşırlara bahar tazeliği geliyor
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Siemens’in 9 kg kapasiteli WM14W760TR ve WM14T780TR çamaşır makinelerinde bulunan sensoFresh özelliği, aktif oksijen teknolojisi ile su ve deterjan kullanımına gerek kalmadan, kıyafetlerdeki istenmeyen kokulardan kurtulma imkanı sağlıyor. Bu özellikle takım elbiseler hatta hassas bakım gerektiren gece kıyafetleri dahi nazikçe temizleniyor. Yüksek sıcaklıklarda yıkanamayan hassas kumaşlar için ideal bir çözüm sunan Hijyen Programı, 40°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda bile çamaşırların hijyenik ve temiz işlem görmesine olanak sağlıyor.  Reload özelliği, yıkama sırasında çamaşır makinesini durdurup kapağını açarak, unutulan veya eklemek istenilen çamaşırları makinenin içine yerleştirmeyi, waterPerfect Plus akıllı sensör sistemi maksimum su verimliliğini sağlıyor. 

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Madencilik Madencilik
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Siemens çamaşır MakinesiSiemens WM14W760TRSiemens WM14T780TRSiemens SensoFresh

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