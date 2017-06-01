01 Haziran 2017 Perşembe 08:33

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Tamirat ustası babaların hediyesi; Panasonic profesyonel el aletleri

Evlerdeki tamirat ve tadilat işlerinin ustası babalara, üstün çalışma süresi, kapasite, yüksek dayanıklılık ve performans gibi özellikleriyle PANASONIC profesyonel el aletleri, Babalar Günü için iyi bir hediye alternatifi.