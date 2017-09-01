01 Eylül 2017 Cuma 08:38

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Turkcell SUPERBOX’la ev internetini yeniden tanımlıyor

Dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birisini Türkiye’de kurarak hızlı mobil interneti kullanıma sunan Turkcell, fiber erişim bölgesinde olmayan evlere hızlı internet götürmek için yepyeni bir teknolojiyi müşterileriyle buluşturuyor.