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01 Şubat 2018 Perşembe 08:35
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Yepyeni bir aşk hikayesi; VİKO’dan Sevgililer Günü Modelleri

Her aşkın kendine özel bir hikayesi olduğu gibi ortak noktaları da vardır.

Yepyeni bir aşk hikayesi; VİKO'dan Sevgililer Günü Modelleri
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O da kalbinizin anahtarını bir başkasına vermiş olmanızdır. Panasonic Eco Solutions Türkiye, yeni elektrik anahtarı ve priz serisi ile bu soyut anlatımı gerçeğe taşıyor. VİKO markası altında ve Karre Style serisi içinde yer alan çok özel Sevgililer Günü tasarımları Aiko ile Ren’in aşk hikayesini anlatırken sizin sevginizi de ifade ediyor. VİKO’nun aşk dolu kalpler için tasarladığı elektrik anahtarları ve prizler, Sevgililer Günü’nün en esprili hediyesi olmayı hak ediyor. Ayrıca kalbinizdeki kişiyi prizlerden kaynaklı ev kazalarından ve elektrik çarpmalarından korumak için hem priz kapağı hem de priz mekanizması içinde koruma kapakları bulunuyor. 
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