Socar Türkiye’ye, ‘Yılın İtibarlısı Ödülü’ verildi

SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, “Enerji zorlu ve büyük ölçekli yatırımları gerektiren bir alan. Bugüne kadar Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 16 milyar dolara ulaştı; tüm projelerimiz tamamlandığında bu rakam da 19.5 milyar dolar olacak. Türkiye’de ana yatırımlarını petrokimya, rafinaj, doğalgaz ticaret ve dağıtımında yoğunlaştıran SOCAR Türkiye olarak, toplum nezdinde de ‘itibar’ görmek bizim için çok değerli bir ödül. Bizi ‘Yılın İtibarlısı’ seçen herkese ve şirketimizi buraya taşıyan tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.