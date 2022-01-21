Sani Şener DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığına seçildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları'nı gerçekleştirdi. Genel kurulda Sani Şener, Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı seçildi. TAV Kazakistan Almatı Havalimanı’nı Mayıs 2021’den bu yana işletiyor.

Genel kurulda TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan da Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı olarak bir dönem daha görev yapmak üzere seçildi. TAV, Letonya’nın ana giriş kapısı Riga Havalimanı’nda 2010’dan bu yana ticari alanların işletmesini yürütüyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Kazakistan’la Türkiye arasında uzun bir tarihe dayanan güçlü kültürel ve ekonomik bağlar bulunuyor. Orta Asya’nın ekonomi ve nüfus açısından en büyük ülkesi olan Kazakistan, zengin enerji ve hammadde kaynaklarının yanı sıra Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’nin başlıca duraklarından biri olarak önemli bir lojistik merkez olma potansiyeline sahip. İş Konseyi olarak Türkiye ve Kazakistan arasında 2020’de yaklaşık 2,2 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Seçimlerde, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde de Türkiye-Fransa İş Konseyi’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak yer aldı.