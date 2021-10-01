Tarzınızda fark yaratın

Ütü gerektirmeyen gömlekler, özel kesim ceketler, takım elbiseler, sıcak dokunuşlu trikolar ve mevsimlik şık spor ceketlerin yer aldığı yeni sezon alışverişlerinde geçerli kampanya kapsamında yüzde 40 indirime ek bin 500 TL’lik alışverişlerde 200 TL, iki bin 500 TL’lik alışverişlerde anında 500 TL’lik indirim sağlıyor.