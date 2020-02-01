Özsüt lezzetleriyle aşkını paylaş

Sevdiğine aşkını anlatmanın tatlı yolunu arayan çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Özsüt’lerde buluşuyor.

Özsüt lezzetleriyle aşkını paylaş

Özsüt, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı lezzetleriyle aşkını paylaşmak isteyen çiftlerin kalplerini ısıtıyor. Pastalar, tatlılar, kurabiyeler ve çikolatalara, kahveler ve sıcacık spesiyal içecekler eşlik ediyor.

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