HP’den daha fazla özgürlük sunan yeni nesil ürünler

Şirketin en yeni tüketici ve ticari ürün yenilikleri kullanıcılara daha güvenli çalışma, içerikleri diledikleri yerden deneyimleme, cihazlarını kolaylıkla bağlama imkânı tanıyor. HP, dünyanın okyanusa karışma ihtimali bulunan plastik materyalleriyle üretilen ilk dizüstü bilgisayarı ve kılıfıyla kullanıcılara kişisel değerlerini yansıtma özgürlüğünü de sunuyor. Öne çıkanlar: Dünyanın 6000:1 kontrast orana sahip HDR600 ekranlı ilk dizüstü bilgisayarı HP ENVY 32 All-in-One, NVIDIA® GeForce® RTX grafik kartlı ve tabletle akıllı telefon arasında geçiş sağlayan çoklu cihaz klavyeli ilk all-in-one cihazı. Mekanik parçalarının yüzde 82'si geri dönüştürülen materyallerle imal edilen, dünyanın en hafif kompakt kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı HP Elite Dragonfly, unutulma ve kaybolma risklerine karşı uzaktan yerini tespit etme teknolojisini de sunuyor.