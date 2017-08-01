Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Gebze Güzeller OSB’deydi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Faruk Özlü’nün katıldığı ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’ın evsahipliğinde düzenlenen toplantıda Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Ak Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Ak Parti Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Ali Okur, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler de hazır bulundu.

Yeni çıkan Üretim Reform Paketi dahilinde Düzce, Sakarya ve Kocaeli’deki Organize Sanayi Bölgeleri ’nin ( OSB ’lerin) geleceğinin de ele alındığı toplantıda, yeni açılacak OSB ’ler, Teknoloji Transfer Merkezleri, serbest bölgeler ve teknoloji merkezleri ile ilgili ve sanayinin sorunlarının çözümü için yapılabilecek çalışmaların neler olabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Bakan Faruk Özlü’nün Gebze’ye gösterdiği yakın ilgiden ve yeni Üretim Reform Paketi’nin yasalaşmasının ardından sanayicileri fabrikalarında ziyaret ederek incelemelerde bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adem Ceylan, “Dünya çapında bilinen firmaları ve onlara sunduğu hizmetlerle öne çıkan Gebze Güzeller OSB , sadece bizim değil, tüm Türkiye’nin gururudur. Gebze Güzeller OSB ’de biz şirketlere çözüm üretiyoruz. Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü’nün, Bölgemiz’i ziyaret ederek, incelemelerde bulunması bizleri mutlu etti. Özellikle yeni çıkan Üretim Reform Paketi ’nin yansımalarını bizzat sanayicileri fabrikalarında ziyaret ederek yerinde müşahade etmesinden memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, toplantıda ayrıca Gebze Muallimköy’de kurulan Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK’ın da konuşulduğunu belirterek, Bakan Faruk Özlü’nün Gebze’ye ayrı bir önem verdiğini söyledi.