Cezayir Türkiye ticaret hacmi yeterli değil

DEİK organizasyonunda düzenlenen Cezayir-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Youcef Yousfi, DEİK Başkanı Nail Olpak, Cezayir-Türkiye İş Konseyi ve Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası (CACI) Başkanı Mohamed Laid Benamor, Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılımları ile Cezayir’de gerçekleştirildi. Forumda, 200 Türk ve 600 Cezayirli iş dünyası temsilcileri, yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’den Cezayir’e, Cezayir’den Türkiye’ye yatırımları artırmalıyız. Cezayir’i Afrika’daki ekonomik istikrar adası olarak görüyoruz. 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyoruz. En kısa zamanda 5 milyar dolara çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Cezayir bizim Afrika’daki en önemli ticaret ortağımız” dedi. Cezayir’in milli enerji şirketi ile Türk ortaklığı sonucu 1 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Erdoğan, Türk şirketleri tarafından Cezayir’de yapılan yatırımların ve Türk müteahhitlik şirketlerinin Cezayir’de yarattıkları istihdamın önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda enerji ve turizm alanlarında potansiyel işbirliklerine dikkat çekti.

Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkileri her alanda çok daha ileri taşımak istediklerini belirterek, "İlişkilerimizi normal, alışılagelmiş ekonomik düzeyden ayrıcalıklı bir düzeye getirmeliyiz" dedi. Ouyahia, Türkiye'nin Cezayir'in ithalatında 7'inci sırada bulunduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolara yaklaştığını belirterek, “Bizim ortak arzumuz, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğini her alanda çok daha ileri taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Buteflika, bu konuda azami hassasiyet göstermektedir. Bunun yansıması olarak bizler ve işadamlarımızla iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktalara ulaştırmalıyız" dedi.

Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Youcef Yousfi Cezayir ile Türkiye’nin çok güçlü ilişkileri olduğunu belirterek, “Ortak arzumuz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de siyasi ilişkiler gibi yüksek seviyeye çekebilmek. Bunun için çalışmalıyız” dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise “Müteahhitlerimiz birçok projeye imza atıyor. Bundan sonra da; altyapı, baraj, karayolu ve demiryolu projelerinde, Cezayir’de varlığımızı sürdürmek istiyoruz” diye konuştu. Afrika’nın 4.üncü büyük ekonomisi olan Cezayir’e makine ve benzeri sanayi mamulleri satarak, doğalgaz ve yatırım mamulleri satın alındığını ifade eden Olpak, iki ülke arasındaki ticaretin birbirine rakip ürünlerden ziyade, tamamlayıcı ürünlerden oluştuğunu belirtti. Türk yatırımcıları için Cezayir’de; alt yapı yatırımları yanı sıra yedek parça, ekipman, elektrikli ve elektronik aletlerinin imalat ve montajının da önemli olacağını belirterek, şöyle devam etti: “Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir Cezayir-Türk ortaklığının, önümüzdeki ay faaliyete geçireceği iplik üretimi, bir başka önemli gelişme. Bir iş insanı için, altın bir kural vardır. Elde ettiği başarıyla asla yetinmemek ve daha fazlası için çalışmak. Sıra, ülkelerimiz arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasında.”

2017 yılının Aralık ayı sonunda Sudan, Çad ve Tunus’a yapılan ziyaretlerden sonra 2018 yılının ilk büyük Afrika heyet ziyaretini gerçekleştiren DEİK, Cezayir sonrası Moritanya ve Senegal iş heyeti programları ile resmi ziyaretlerine devam edecek.