DESB 30 bin kişiyi istihdam edecek

Teskoop (MÜSİAD), Öz-Ar ve Bahçeşehir Sanayii Kooperatifleri’nin işbirliğiyle hayat bulan Hadımköy Deliklikaya Sanayi Bölgesi (DESB), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlık olarak daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için sanayici ve işadamlarının önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını ifade etti. Özlü, Türkiye’nin ihracata dayalı bir ekonomik büyüme modeli benimsediğini ve ihracatın yüzde 95’ini sanayi ürünlerinin oluşturduğunu belirterek; “Dolayısıyla Türkiye’nin zenginleşmesi sanayi eliyle olacak. Bize düşen sanayicinin ve yatırımcının önünü açmaktır, sanayiciye üretim için uygun alanları oluşturmaktır, sanayicinin lojistik imkanlarını artırmaktır” dedi. Hükümet olarak yeni reformları yakın zamanda hayata geçirerek, önemli ekonomik adımlar atılacağını dile getiren Özlü; “Yeni sanayi parselleri oluşturacağız. Yeni nesil organize sanayi modellerini hayata geçireceğiz. Üretenler, kendilerine uygun sanayi parselleri bulabilecek” dedi. 4. Sanayi devriminin akıllı üretime dayandığına dikkat çeken Özlü, ülkece akıllı üretim ve akıllı sanayiye geçme zamanının geldiğini vurguladı.





“Hafif Metro ile ulaşım müjdesi”



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hadımköy-Çatalca arasındaki demiryolunu hafif metro haline getireceklerinin müjdesini verdi. Topbaş hattın bu bölgedeki sanayi için çok önemli bir ulaşım aksı haline geleceğini belirtti.



DESB, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede şunları söyledi: “Sanayi bölgemizde kurulacak büyük ve orta ölçekli 400 sanayi kuruluşuyla ülkemizin gücüne güç katmayı, 30.000 kişiye istihdam sağlamayı ve refah üretmeyi hedefliyoruz. Yeni sanayi anlayışıyla elektrik kesintisinin olmadığı ve voltaj stabilitesinin tam olduğu, sabit basınç ve kalitede su, doğalgaz girişinin olduğu bütün dünya ile telekomünikasyonda kesintisiz hızlı ve güçlü bir iletişim kabiliyetinin olduğu, 27 km yol kalitesinin her yerde düzgün, yağmur sularının caddeleri kaplamadığı ve ağır yüke dayanıklı olduğu, Led ışıklandırma ile homojen bir gece aydınlatmasının sağlandığı yangına, sağlık hizmetlerine, nitelikli endüstriyel eğitim, iş güvenliği sistemine sahip, iyi ağaçlandırılmış yeşil bir bölge üretmeye özen gösterdik. Ayrıca yenilenebilir güneş enerjisinden maksimum istifade edilmesini sağlayacak 80 MV gücündeki çatı potansiyelimizi ön plana çıkardık.”





“Tüm yollar Deliklikaya’ya çıkıyor”



Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nin; Kuzey Marmara Otoyolu, Arnavutköy Liman Gümrüğü, Çatalca Muratlı Tır Gümrüğü, Ambarlı Liman Gümrüğü, Halkalı Demiryolu Gümrüğü’ne olan yakınlığının sanayi bölgesinin ithalat ve ihracatını hızlandırması planlanıyor. Sanayi tesisisin tam donanımla hizmet vermesi halinde; liman, demiryolu ve karayolları gümrüklerine bağlantısı sayesinde tam kapasiteye eriştiğinde ekonomiye 60 milyar dolarlık bir katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sanayi bölgesi içerisinden geçişi sağlanacak demiryolu sistemi ve bölge çıkışına yapılan gişelerle 3. Köprü’ye ve 3. Havalimanı’na direkt geçiş sağlanarak karayolları ticari trafiğinin hızlandırılması planlanıyor. OSB için kesintisiz elektrik kullanımı için 700 mw indirici sistem ve elektrik destek merkezi üniteleri oluşturuldu. OSB’nin sadece altyapı çalışmaları için 250 milyon TL harcandı.