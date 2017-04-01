Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetimi oluştu

Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı, ilk genel kurul toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olacağını söyledi. Genel kurulda Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün seçildi.

Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı ilk genel kurul toplantısı (1. Mütevelli Heyet Toplantısı), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kampüsü’nde bulunan Fatih Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcıları; Prof.Dr. Babür Özçelik, Prof.Dr. M.Hasan Aslan, GTÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Rektör Danışmanı Doç.Dr. Hakan Karataş, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TBMM 24. Dönem Kocaeli AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Okur, TBMM 22. Dönem Kocaeli AK Parti Milletvekili Eyüp Ayar, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi (Kocaeli Alikahya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Gebze OSB (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, İMES OSB Başkanı Süheyl Erboz, TOSB (TOSB-Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker, Gebze Kömürcüler OSB (GKOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kocaeli Dilovası Köseler Islah OSB (KİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Başol, GKOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ayhan, sanayiciler ve GTÜ Öğretim Üyeleri katıldı.





Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Genel Kurul’da Divan Başkanı; Yunus Çiftçi, Divan Üyeleri; Doç. Dr. Hakan Karataş, Vefa İbrahim Aracı oldu. Ardından 38 vakıf üyesinin açık oylaması ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof.Dr. Haluk Görgün seçilirken Yönetim Kurulu Asıl Listesi; Vahit Yıldırım, Ayhan Zeytinoğlu, Celal Kaya, Nail Çiler, Yönetim Kurulu Yedek Listesi; Mehmet Yıldırım, Murat Ayhan, Adem Ceylan olarak belirlendi.

GTÜ ilk sıralarda

Toplantıda selamlama konuşması yapan GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün önce vakıf ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin faaliyetlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdi. GTÜ’nün ülke genelinde yapılan üniversite sıralamalarında ilk sıralara kadar yükseldiğini hatırlattı. Üniversitenin her geçen gün artan olanaklarından sözeden Görgün, Vakfın bundan önceki geçici heyeti tarafından alınan kararla 2016-2017 Akademik yılında GTÜ’yü tercih eden tüm öğrencilerin tamamına burs verildiğini anlattı.

Yapılan yönetim kurulu seçimlerinin ardından tekrar Yönetim Kurulu Başkanı olan Görgün kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür etti. Görgün, “Siz değerli vakıf üyelerimizden aldığımız sinerji ile ortaya koyduğumuz başlangıç hevesi ve arzusu vakfımız adına her geçen gün biraz daha artıyor. Sayın bakanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde 2017’ de inşallah hedefe koyduğumuz bu vizyonun bir çoğunu gerçekleştirmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Vakfımız üniversitemizin en önemli destekçisi olacak”

GTÜ’nün Türkiye’nin MIT’si (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) olacağı vurgusunu yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, toplantıda yaptığı konuşmasında GTÜ’den övgü ile bahsetti. Bakan Işık şunları söyledi: “500’e yakın yüzde elliden fazlası yurtdışı doktoralı böyle nitelikli insan kaynağının olduğu üniversite Türkiye’de parmakla gösterilecek kadar azdır. Bilişim Vadisi ile birlikte teknopark eksiğinin de tamamlanacak olması ile GTÜ çok ciddi göstergelerde Türkiye’nin en iyileri arasına girmiş olacak. Stratejik konumu ile hem Avrupa hem Asya’ya ulaşım açısından en kolay yerde bulunması en önemlisi de sanayinin kalbinde bulunması üniversitemize ayrı önem yüklemektedir. Dünyanın 4. sanayi devrimine koştuğu bu zamanda en önemli vasıf yüksek teknolojiyi kullanmaktır. Bütün planlamanızı buna göre yapmalısınız. Bu konuda paranızın olması yetmiyor, burada devasa şirket olmanız bir şey ifade etmiyor, burada arkanızda nitelikli insan ve çok güçlü üniversitelerin varlığı gerekiyor.

Bugün Silikon Vadisini Stanford Üniversitesi, Boston’u cazibe merkezi olarak MIT ve Harvard Üniversitesi yapmıştır. Kocaeli ve Gebze olarak biz iddiamızı sürdüreceksek bütün dünyaya, üretim yapmaya devam edeceksek, arkamızda güçlü bir üniversitenin varlığı kaçınılmaz. Bu noktada da gerçekten büyük bir avantaja sahibiz işte Gebze Teknik Üniversitesi.

Dünyada üniversitelerin eğitim misyonu yanında araştırma misyonu hatta teknoloji geliştirme misyonu bile yetersiz kaldı. Dünyanın sayılı üniversiteleri interdisipliner çalışma yapan üniversitelerdir. Gebze Teknik Üniversitesi bu konuda çok avantajlı, bu kadro, laboratuvar imkanları, hemen yanında TÜBİTAK kampüsü, hemen yanına kurduğumuz Bilişim Vadisi, bu stratejik konsepte bizim yapmamız gereken bu üniversitenin tüm dünya üniversiteleri ile yarışabilir bir konuma gelmesini sağlamak olacaktır. Devlet olarak biz imkanlarımızı seferber ediyoruz ama devletin sağlayamadığı imkanları da vakfımız yolu ile sağlayacağız.

Yurtdışından yurda dönmek isteyen arkadaşlarımız var. Bu akademisyenlerin üniversitemize çekilmesi için onların rahat edeceği imkanlara ihtiyacımız var. Bizim öğretim üyelerimizin dünyadan kopmaması adına yapacağı araştırmalara vakıftan destek sağlayabilmeliyiz. Ve en önemlisi de maalesef zamanında önem verilmeyen lisans öğrencileri noktasında Türkiye’nin en iyi öğrencilerini alacak hale gelebilmeliyiz. Bu süreç içinde sanayi ile üniversitemizi adeta tek kurum haline getirmeyi başarırsak o zaman inşallah Kocaeli’nin, Gebze’nin sanayisi de dünyanın parmakla göstereceği konuma gelecek.

Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze’nin ve Kocaeli’nin tamamı ile bütünleşen bir süreç geçirdi, artık Gebze Teknik Üniversitesi ismi herkes tarafından biliniyor. Vakfımız sayesinde başarıya odaklı burslar vererek de üniversitemizin altyapısını buna uygun hale getireceğiz. Vakfımız üniversitemizin en önemli destekçisi olacak. Bu vakfın mütevelli heyetinde bulunmuş olmaktan dolayı çok heyecanlıyım.

GTÜ projesine baştan beri zaten büyük bir heyecanla sarıldım. Bugün de hamdolsun üniversitenin geldiği konumdan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün biz MIT’yi nasıl anıyorsak, yarın tüm dünya Gebze Teknik Üniversitesi’ni anacak. Vakfımız için emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”