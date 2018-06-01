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01 Haziran 2018 Cuma 08:39
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GEBZE’DE 15 BİN ÇOCUĞA ATLI BİNİCİLİK EĞİTİMLERİ

15 bin öğrencinin bugüne kadar yararlandığı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in çocuklara yönelik sosyal projelerinden Atlı Eğitim Merkezi’nde atlı terapi eğitimlerine başlandı. Atlı terapi çalışması kapsamında 4. sınıf öğrencileri içerisinde; dikkat eksikliği, içine kapanıklık, sorumluluk ve agresyon sorunu olan öğrencilere uzmanlar eşliğinde eğitimler veriliyor.

GEBZE'DE 15 BİN ÇOCUĞA ATLI BİNİCİLİK EĞİTİMLERİ
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in çocuklara yönelik sosyal projelerinden Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi’nde, eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. 15 bin Gebzeli çocuğu ata sporu atlı binicilik ile tanıştıran Atlı Eğitim Merkezi’nde teorik ve pratik eğitimler yaptırılıyor. İlk etapta belirlenen pilot okulların 4. sınıf öğrencileri içerisinde dikkat eksikliği, içine kapanıklık, sorumluluk sorunu ve agresyon sorunu olan öğrencilere, Merkez’de atlı terapi eğitimleri başladı.

EĞİTİM HARİTALARI ŞEKİLLENECEK
Terapi öncesi öğrenciler, uzman psikologlar tarafından testlere tabi tutuldu. Terapi sonunda aynı testler tekrarlanarak gelişmeler değerlendirilerek ele alındı. Bunun yanı sıra eğitim öncesinde ve sonunda velilerden, sınıf öğretmeninden, rehber öğretmenden ve antrenörlerinden durum değerlendirme raporları da hazırlandı. Bu raporlar doğrultusunda eğitim haritaları şekillendirildi.

DİĞER SPOR DALLARIYLA KOORDİNELİ
‘Atla Terapi’ eğitimleri binicilikle birlikte okçuluk, bocce, badminton, jimnastik, eğlenceli atletizm gibi spor dallarıyla da destekleniyor. Öğrenciler her hafta farklı bir spor dalı ile tanıştırılıyor. Bu sayede gelişimlerine katkı sağlanmış oluyor. Eğitim süreci boyunca psikologlar eşliğinde bireysel ve grup terapileri gerçekleştiriliyor.

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