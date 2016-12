Girişimcilik Zirvesi: “Girişimci, Vizyon, Güçlü İnovasyon”

Zirve’nin ilk günü açılış konuşmalarından sonra “Küresel Rekabet ve Yenilikçi Türkiye: Girişimcilik Ekosistemiyle Fark Yaratmak”, “Yenilikçi Zihinlerin Buluşması: Sanayi-Akademi İşbirliği” ve “Yenilikçi Fikirlerin Stratejik Ortakları: Melek Yatırımcılar ve Partnerli İş Modelleri” panelleri gerçekleştirildi. Zirve’nin ikinci gününde ise açılış oturumunun ardından “Girişimcilikte Dönüştürücü Aktörler: Organize Sanayi Bölgesi” ve “Girişimcilikte Dönüştürücü Aktörler: Kadın Girişimciler” panelleri yapıldı.

Bakan Işık: “Sıfırcı hoca olmayın”

Zirve’nin ikinci günü yapılan açılış oturumunda, kamuya yapılan girişimci proje başvurularını analiz edip fikirlere destek verilip verilmeyeceğine karar veren akademisyenlere “Sıfırcı hoca olmayın” diye seslenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üniversite öğrencisi bir kızın TÜBİTAK’a sunduğu projesinin 5 kişilik akademisyen heyeti desteklenmeye değer görülmediğini ancak bu genç kızın aynı projeyle Avrupa’da yarışmaya girdiğini ve İsviçre’de dünya birincisi seçildiğini anlattı: “Bunun üzerine fena halde moralim bozuldu. Bunun üzerine arkadaşlara şu talimatı verdim, dedim ki; mekanizmamızı kolaylaştıralım. Ne yapalım? Eğer 5 hocadan 3’ü 70’in üzerinde not veriyorsa diğer 2 hoca ne puan verirse versin bu proje desteklensin.

İki, her girdiği projede çok düşük not veren hocaları da kara listeye alın, bir daha da çağırmayın talimatı verdim.” Bir matematik öğretmeni olarak fazladan not vermenin de olumsuz etkisine inandığını söyleyen Işık, “sıfırcı hoca” olmanın ise gelişim açısından daha kötü olduğunu kaydetti. “400 bin insana girişimcilik eğitimi verdik”: Müteşebbisleri olmayan bir ülkenin kalkınamayacağını vurgulayan Işık, Sovyetler Birliği’nin ayakta kalamadığını, ABD’nin ise dünya liderliğini yıllarca devam ettirdiğini söyledi. Işık, ABD’nin başarısında girişimcilik ve yenilikçiliğin rolüne dikkat çekti. Girişimciliğin yenilikçiliği de zorunlu kıldığını belirten Işık, 17 yaşında Amerikalı bir gencin fillerin vücut ısısını nasıl sabit tuttuğunu merak ederek konuyu araştırdığını, ulaştığı bilgileri de mikro işlemcileri serin tutmak için kullanarak konuyla ilgili fikrini 350 milyon dolara sattığını dile getirdi.

“Tekno-yatırım programında 10 milyon liraya kadar destek veriyoruz”: Işık, KOSGEB aracılığıyla 400 bin insana girişimcilik eğitimi verdiklerini, Türkiye’de girişimcilik ve yenilikçilik alanında çalışmaların hızlandığını aktardı. Gençlere “Kendinizi dijital çağa uygun yetiştirin” çağrısı yapan Işık, Hükümet’in tekno-girişimciliğe önemli teşvikler sağladığını da kaydetti. Türkiye’de ayağıyere basan projelerin finansal destek sorunu yaşamadığını söyleyen Işık, yeni destek mekanizması hakkında bilgi verdi: “Projeniz geçtiğinde size 100 bin lira hibe veriyoruz. fiimdi bunu bu yıl 150 bin liraya çıkarıyoruz. 150 bin lira hibe verdik, siz o projenize başladınız ve bu projenizin başarılı olması durumunda bir sonraki safhaya geçerken TÜBİTAK 1512B dediğimiz programa geçiyorsunuz. Bu defa destek programının limiti 550 bin liraya çıkıyor yüzde 75’i hibe. Projeniz orada da iyi gitti, artık projeden üretim noktasına doğru geliyorsunuz. O zaman da tekno-yatırım programımızda 10 milyon liraya kadar destek veriyoruz.” TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez’in de katıldığı Zirve’nin ikinci günü açılış oturumunda konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, 21. yüzyılın yapılanmasında girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyonun vazgeçilmez başarı faktörleri haline geldiğini, bu faktörleri zekice kullanan, hızla ve esneklikle şekillendirebilen genç girişimcilerin oyunun kurallarını belirleme hakkına sahip olduğunu söyledi. Görgün, üniversitelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladıklarını da söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işsizlik sorununun çözülmesinde girişimciliğin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, GTÜ’nün sanayinin kalbinde genç ve dinamik bir yapısı olduğunu belirterek, girişimci adaylarına risk almalarını, başarısızlıktan korkmamalarını, sabırlı ve azimli olmalarını önerdi.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, inovasyonun ve girişimciliğin birbirini tamamlayan kavramlar olduğuna dikkat çekerek, günümüzde akıllı ve hızlı olmak gerektiğini vurguladı.

Girişimcilikte Dönüştürücü Aktörler: Organize Sanayi Bölgesi

Panelin oturum başkanlığını yürüten GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, “Ayağı yere basan güzel hayelleriniz varsa ve bunlar kısa sürede hedefe dönüşürse başarı geliyor” dedi. Yıldırım, başarının püf noktasını “Ne yaparsanız yapın, hedefiniz para olmasın, hedefiniz para olursa para kaçar. Başarı olursa zaten para gelir” sözleriyle açıkladı.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, İMES Sanayi Sitesi’nin kuruluş öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Erboz sunumunda İMES’te gelişip büyüyen sanayicilerle birlikte Kocaeli’de kurdukları İMES OSB’nin de oluşum sürecini ve bugün geldiği noktayı anlattı: “Modern, temiz, planlı, programlı kontrollü bir OSB’ye taşındık. İMES OSB’de

100 civarında fabrika çalışıyor, katılımcılarımız girişimciliklerini sergiliyorlar.”

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, girişimci adayı öğrencilere seslendiği konuşmasında, “Artık bütün dünya sizin rakibiniz. İyi eğitimli insanlarla yarışacaksınız” diyerek iş piyasasının ve otomotiv sektörünün çalışanlardan beklentilerini anlattı.

Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, OSB’lerin dengeli kalkınmayı sağladığını, sanayiyi disipline ettiğini ve çevreyi korumayı sağladığını ifade etti. Girişimcinin kendine güven duyması, cesur, yeniliklere açık olması gerektiğini vurgulayan Silahtaroğlu, “Özellikle networkünüzün çok geniş olmasını size tavsiye ediyorum. İyi iletişim kuran insanlar çok daha başarılı oluyor” dedi. Silahtaroğlu, OSB olarak startup yapmak isteyen gençlere yeni mekanlar sunma amacında olduklarını da açıkladı.

Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının ateşleyici gücünün girişimciler olacağını belirterek, “OSB’ler girişimciliğin doğum yerleridir. OSB’ler şirketlerin ölçek büyütmesine yol açan önemli bir güçtür. Girişimcilerin meskenidir” dedi.

İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, yüzde 100’e yakın doluluk oranıyla Türkiye’nin yöneticileri en genç OSB’si olduklarını söyledi.