GTÜ SEM, İş Sağlığı ve Güvenliği Vekil Eğitimi verecek



Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 12 Temmuz 2018 tarihinde ‘İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim İşbirliği’ protokolü imzalandı. Protokole göre GTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, işveren ve işveren vekili için 4 haftalık ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimleri verecek.

Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Bünyemin Çoşut, sertifika programının 21.05.2018 tarih ve 230427 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair” yönetmeliğe dayandığını söylüyor. Sertifika programıyla; işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesinin amaçlandığını belirten Çoşut, Program’a başvurmak için 18 yaşından büyük olmak dışında herhangi bir koşulun aranmadığını aktarıyor. Çoşut şu bilgileri veriyor: “Az tehlikeli sınıfta yer alan iş kolları için iş sağlığı ve güvenliği yaptırımları ciddi maliyet olabiliyor. Kurum olarak işverenimizin bu maliyetlerini minimalize etmek istiyoruz. İşveren veya işveren vekillerine vereceğimiz eğitimler ve onların da sınavlarını geçmesi halinde bu maliyetlerini düşüreceğiz. Tüm Marmara Bölgesi’ni ilk aşamada hedefliyoruz. Ayrıca uzaktan eğitim sistemimizin olması nedeniyle tüm kurumlar bu eğitimlerimizden faydalanabilir.”



Eğitimlerin Eylül-Ekim 2018’de başlaması planlanıyor. 4 haftalık 16 saatlik eğitimin maliyeti 150 lira. Çoşut, az tehlikeli iş kollarının çok geniş bir alanı olduğunu belirterek, özellikle İSGB uzmanı problemi yaşayan veya maliyetin altından kalkamayan tüm küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerini bu eğitimlere davet ediyor. Az tehlikeli iş kolunda; eczaneler, lokantalar, oteller, okullar, yurtlar, perakende mağazalar, marketler, apartmanlar, büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…) basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri, vb. yer alıyor. Çoşut, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren 50’nin altında çalışanı olan işletmeler ile kamu kurumlarında, sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG hizmeti alınmasının, 2017’den 2020’ye 3 yıl ertelendiğini hatırlatarak, “Asıl zorluk 2020 yılında başlayacak. Çünkü zorunluluk olacak. Dolayısıyla 1 Temmuz 2019’a kadar eğitim verebileceğimiz kadar insana eğitim vermek istiyoruz” bilgisini veriyor.



Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin online eğitimlerinden başarılı olanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sınavına katılma hakkı elde ediyor. Çoşut, Türkiye’de 170 bin kurumun İŞSG sertifikası alması gerektiğini belirterek, “Bizim tahminimiz 250 bin kişi bu belgeyi alacaktır. Çünkü aynı zamanda kişisel gelişim amaçlı kullanılacaktır” diye konuşuyor. Eğitimin niteliğiyle farklılaşacaklarını, sahadan uygulamalar içeren videolarla konuları güçlendireceklerini belirten Çoşut, “İş Sağlığı ve Güvenliği önemli bir konudur. Gerekli özenin gösterilmesi ve insanların eğitimlerden yeteri oranda faydalanması için teorinin yanında pratik uygulamalara da ağırlık vereceğiz. 40 tane saha uygulamasını çekip eğitim almak isteyenlere izleteceğiz” açıklamasını yapıyor.





Eğitimlere başvurular; www.isgvekil.gtu.edu.tr internet sayfasından yapılabilecek.





Online verilecek eğitimler:



- İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve

güvenlik kültürü



- Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi



- İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı



- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı



- İşveren tarafından yürütülecek iş sağlığı ve

güvenliği hizmetleri



- İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve

getirdiği maliyetler



- İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi

ve hukuki sonuçları



- İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri

(1) (2) (3)



- İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve

organizasyonel faktörler



- İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması

gereken kayıtlar.