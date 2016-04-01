“KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücü’ felsefesiyle hareket eden Akbank, 2016 yılında KOBİ’lerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya devam etmek için varolan kredi ürünlerine yenilerini ekleyecek ve çözümlerini artıracak.

KOBİ’lerin her yıl büyüyen Türkiye ekonomisinin dinamosu konumunda olduğunu vurgulayan Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz; “Biz de Akbank olarak ‘KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücü’ felsefesiyle hareket ediyoruz ve tüm çalışmalarımızı uzun vadeli hedeflerle değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla yürütüyoruz” diyor.



Bülent Oğuz, KOBİ’lere finansman desteği sağlamanın yanısıra bu finansmana ulaşmaları için gerekli olan bilginin sağlanması, danışmanlık ve yönlendirmenin de çok önemli olduğuna inandıklarını kaydediyor. Oğuz, KOBİ bankacılığı kapsamında 2016 yılı hedeflerini ise şöyle açıklıyor: “KOBİ’lerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için varolan kredi ürünlerimize yenilerini katacağız ve uygun koşullarla sunacağımız fonlarla desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. KOBİ’lerimize finansman desteği sağlamanın yanısıra bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak, büyümesine katkısı olacak, işlerinde uygulayabilecekleri yenilikçi uygulamalarla onları destekleyecek yeni çözümler de üretmeyi sürdüreceğiz.”



KOBİ’lere verilen desteğin Türkiye ekonomisine verildiğini aktaran Bülent Oğuz, 2015 yılında KOBİ bankacılığı kapsamında yaptıkları çalışmaları şöyle anlatıyor: “KOBİ’lerin içinde önemli bir paya sahip olan esnafa yönelik çalışmalarımızı ‘Akbank’tan Esnaf Kardeşliği’ altında sürdürüyoruz. Esnafımıza ihtiyaç duydukları finansman için rahatça geri ödeme imkanı sağlayan ‘Olduğunda Öde Kredisi’ ile başlayan çalışmalarımıza Axess KOBİ, Gönlüne Göre Öde Esnafım, POS ciro taahhüdü karşılığında hediye tablet kampanyası, Siftah Biriktiren Hesap ve Kuruşun Değerini Bilen Tarifeler ile devam ettik. Esnaf ve sanatkarlarımızın üst kuruluşu (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) TESK ile de bir işbirliği anlaşması imzaladık. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine verdiğimiz destek kapsamında, ihracatçılar için ‘Yürüyelim Arkadaşlar’ sloganıyla geniş kapsamlı bir hamle başlattık. Akbank İhracata Destek Hamlesi ile hedefimiz hiç ihracat yapmamış işletmelere de yeni ufuklar açmak ve mevcut ihracat pastasının büyümesine destek olmak.



Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi-EDU ile KOBİ’lerin ihracat konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak sürdürülebilir büyümelerine destek olmak amacıyla ‘Akbank İhracat Akademisi’ni hayata geçirdik. ‘Akbank İhracat Akademisi’ sertifika programını Bursa, Konya, İzmir ve İstanbul’da düzenledik. 2016’da da Akbank İhracat Akademisi’ni gerçekleştirmeye devam edeceğiz.



‘Kuruşun Değerini Bilen Tarifeler’ ile KOBİ’lerimiz havale, EFT, çek karnesi, çek tahsilatı gibi bankacılık işlemlerinden belirli adetlerde aylık, altı aylık veya yıllık ücret karşılığı yararlanabiliyorlar. Yeni bir ürün olan ‘Talimatlı Vergi’ ürününü hayata geçirdik.



Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle ‘Akbank Aile Şirketleri Akademisi’ programını oluşturduk. Programın bu yıl son modülünü Nisan ayında gerçekleştireceğiz.



KOBİ’ler, ‘Akbank Uzmanına Sor’ uygulaması ile Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerin yanısıra yatırım teşvik belgesi, dış ticaret, girişimcilik vb. konulardaki ulusal ve uluslararası destekler hakkında detaylı bilgi alabiliyor.”