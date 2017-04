Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur: “Hedefimiz, dijitalleşen KOBİ’lerin işini kolaylaştırmak!”

Türkiye’nin ilk bulut tabanlı insan kaynakları (İK) ve personel yönetim sistemi Kolay İK, bulut üzerinde çalışan bir sistem olarak insan kaynakları alanında çalışanların iş yükünü en aza indirerek, katma değerli işlere odaklanmasına olanak tanıyor. Personel yönetimine dair tüm süreçleri dijitalleştirerek tek çatı altından yürütülmesini sağlıyor, verimliliği artırıyor, hataları azaltıyor. İzinler, eğitimler, bordro, yemek kartı yönetimi, harcamalar, zimmet ve özlük bilgileri, performans yönetimi gibi birçok konuda çözümler sunuyor. Aylık 49 TL’den başlayan uygun fiyatlı paket seçenekleriyle şirket bütçesi için ekstra yük oluşturmuyor, KOBİ ’lerin dijitalleşmesine ekonomik olarak katkıda bulunuyor” dedi.Hâlâ personel özlük dosyası tutmayan pek çok şirket var: Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 90’dan fazlasının KOBİ olduğunu düşünürsek, KOBİ’lerin dijitalleşmesi, ülke ekonomisinin istikrar kazanmasını sağlayacak. Dijitalleşmenin en önemli bileşenlerinden biri de personel yönetimi. Hâlâ personel özlük dosyası tutmayan ya da tutan ama doğru ve düzenli bir şekilde bu süreci yürütemeyen pek çok şirket var. Kolay İK, bunun gibi birçok süreci çözen bir sistem sunuyor. Üstelik hem verimli hem de ekonomik bir çözüm. Şirketlerin Kolay İK’yı kullanmak için yatırım yapması gerekmiyor. Çalışan sayısına göre belirlenen aylık ücret karşılığında, sisteme kayıt oldukları andan itibaren kullanmaya başlayabiliyor. Şu an sistemde kayıtlı 6 binden fazla şirketin 60 binin üzerinde çalışan bulunuyor.KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıracak çözümler geliştiriliyor: Efecan Erdur, şunları söyledi: “Kolay İK olarak hedefimiz, şirketlerin İK ve personel yönetimine dair iş yükünü en aza indirmek. Bu anlamda İK ekiplerinin ihtiyaç duyduğu veri ve hizmetlere tek tıkla ulaşılmasını sağlamak amacıyla sunduğumuz çözümleri geliştirmeye, yeni işbirlikleri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Kısa bir süre önce, yemek kartı entegrasyonunu tamamladık. İlk uygulamayı Multinet Up ile birlikte yaptık. Artık kullanıcılarımızın tümü, yemek kartı işlemlerini Kolay İK arayüzünden kolayca gerçekleştirebiliyor. Yaklaşık 10 saniyede yemek kartı listesine ulaşıp her türlü işlemi yapabiliyorlar. Yemek kartı kullanmayan şirketler de uygulama üzerinden yeni başvuruda bulunabiliyor, aktif olarak kullandıkları tüm yemek kartlarını görüntüleyebiliyor. Yemek kartlarına ait isim, numara ve bakiyeleri kontrol edebiliyor. Sistem üzerinden kart yükleme işlemlerini kolayca yapıp, işe yeni başlayanlar için kart talebi ve işten ayrılanlar içinse kart iptallerini otomatik talep oluşturarak Kolay İK portalı üzerinden gerçekleştirebiliyor.Diğer taraftan bir bankayla üzerinde çalıştığımız entegrasyonda maaş ödemelerini Kolay İK arayüzünden yapmaya odaklandık. Ayrıca İK sektörünün gündeminde sıcak bir yere sahip olan bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım da Kolay İK’da yayına geçti. Böylece çalışanların BES katılım oranları görüntülenip güncellenebiliyor, çalışanlardan gelen iptal talepleri kolayca işleme alınabiliyor ve tek tıkla tüm bu bilgileri içeren detaylı bir rapora ulaşılabiliyor.”- Ekonomik ve verimli bir çözüm sunuyor.- Yeni yatırım yapmayı gerektirmiyor.- Şirketler hemen kullanmaya başlayabiliyor.- Facebook, Twitter gibi sosyal ağları kullanan herkes, sistemi kolaylıkla yönetebiliyor.- Personel yönetimine dair her şey tek bir sistem üzerinden yürütülebiliyor.- İnternet erişimi olan her yerden ve her cihazdan şirket bilgilerine erişilebiliyor.- Veriler, dünya çapında kabul görmüş güvenli sistemlerle korunuyor.- Uzun ve yorucu raporlama süreçleri sona eriyor.- Hata yapma riski ortadan kalkıyor.- İK çalışanlarının katma değerli işlere odaklanmasına olanak tanıyor.