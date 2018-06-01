MHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

- Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanlar kadroya alınacak.

- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar, genel idari hizmetlere geçirilecek.

- Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretlilerin asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacak.

- Kamu çalışanlarının tüm ek ödemeleri emekli aylığına yansıtılacak.

- Mühendislerin özlük hakları iyileştirilecek.

- Öğretmenlerin ve emniyet çalışanlarının ek göstergesi 3 bin 600'e çıkarılacak.



Tarımsal destekler

- Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanacak.

- Çiftçilerin vergisiz mazot kullanması temin edilecek.

- Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmayacak, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükü düşürülecek.



Sosyal güvenlik düzenlemeleri

- Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınacak.

- Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak.

- Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükü hafifletilecek.

- Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak.

- Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınacak.

- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı yapılacak.

- Gençlerin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması sağlanacak.



Eğitim reformları

- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanacak, üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak.



Milli kültür yatırımları

- Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için ‘milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi’ ve’milli çizgi film endüstrisi’ teşvik edilecek.

- ‘Milli Yenilik Sistemi’ kurularak bilimsel ve teknolojik araştırmalar, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi sağlanacak.



Diğerleri

- Vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılacak.