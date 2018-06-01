MHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

- Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanlar kadroya alınacak.
- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar, genel idari hizmetlere geçirilecek.
- Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretlilerin asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacak.
- Kamu çalışanlarının tüm ek ödemeleri emekli aylığına yansıtılacak.
- Mühendislerin özlük hakları iyileştirilecek.
- Öğretmenlerin ve emniyet çalışanlarının ek göstergesi 3 bin 600'e çıkarılacak.
Tarımsal destekler
- Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanacak.
- Çiftçilerin vergisiz mazot kullanması temin edilecek.
- Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmayacak, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükü düşürülecek.
Sosyal güvenlik düzenlemeleri
- Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınacak.
- Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak.
- Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükü hafifletilecek.
- Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak.
- Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınacak.
- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı yapılacak.
- Gençlerin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması sağlanacak.
Eğitim reformları
- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanacak, üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak.
Milli kültür yatırımları
- Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için ‘milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi’ ve’milli çizgi film endüstrisi’ teşvik edilecek.
- ‘Milli Yenilik Sistemi’ kurularak bilimsel ve teknolojik araştırmalar, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi sağlanacak.
Diğerleri
- Vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılacak.
MHP SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
Yeni düzenlemeler - Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformlar hızla gerçekleştirilecek. - AVM Yasası yeniden düzenlenecek, esnafın yok olması engellenecek.
- Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanlar kadroya alınacak.