Rekabetçi Sektörler Programı tüm Türkiye’de 81 ilden proje bekleniyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programı, yeni dönemde Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak. İmalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon avro kaynak oluşturuldu. Bu kapsamda, 2016 yılının sonunda teklif çağrısı yapılarak desteklenecek projelerin seçimi başlayacak. Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında verilecek desteklerin öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi bekleniyor. Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni dönem duyurusu Türkiye genelinde düzenlenecek seminerlerle yapılıyor. Seminerlerin ilki 12 Ekim 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Faruk Özlü, programın; büyük altyapı yatırımlarından Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına, KOBİ'lerin finansmana erişim olanaklarından kümelenme ve kapasite geliştirmeye kadar birçok alanda büyük ölçekli projelere mali destek sağladığını ifade etti. AB-Türkiye ilişkilerinin önemli boyutlarından birisini de "mali işbirliği" alanının oluşturduğunu vurgulayan Özlü, AB ile ilişkiler kapsamında COSME, Ufuk 2020 ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) gibi programları sürdürdüklerini hatırlattı.

Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın bünyesinde bulunan Rekabetçi Sektörler Programı’nın bakanlık olarak, 2007-2013 yıllarını içeren birinci dönem çalışmalarını tamamladıklarını, 2014-2020 yıllarını içeren IPA ikinci dönem çalışmalarına da son hızla devam ettiklerini bildiren Özlü, IPA bütçesinin yüzde 85'ini AB, yüzde 15'ini ise bakanlığın karşıladığını bildirdi. Özlü, ilk dönem bütçesi olan 565 milyon avronun yüzde 95'ini kullandıklarını, ikinci dönem ise 405 milyon kaynağı kullanarak işletmelerin ve girişimcilerin rekabetçiliğini artırmayı ve uluslararası pazarlarda daha etkin aktörler oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Rekabetçi Sektörler Programı'nın birinci döneminde bölge ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda proje seçimleri yapıldığını, KOBİ ve girişimcilerin ortak faydalarına yönelik kullanım tesisleri, lisanslı depolar, laboratuvarlar ve Ar-Ge merkezleri gibi yatırım projelerinin hayata geçtiğini anlatan Özlü, katmadeğeri yüksek turizm altyapısı ve tanıtım faaliyetleri ile finansal kaynak sağlayan araçların ön plana çıktığını vurguladı.

Faruk Özlü, programın birinci döneminde hayata geçirilen projelere değinirken Ankara'nın doğusundaki 43 ilin hemen hepsinde projeler hayata geçirdiklerini aktardı. Bakanlığın kurumsal kapasite ve tecrübesinin bu konuda çok iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Özlü, "Bu nedenle ikinci dönemde çok daha etkin ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Elbette her bölgenin ve şehrin gelişmişlik düzeyleri ve ihtiyaçları farklılık arz ediyor. Proje seçimlerimizde bu kriterleri göz önünde bulunduracağız. Destekleyeceğimiz projeler, bölgede birden fazla sektörün ihtiyacına cevap verebilen, değer zincirlerini buluşturan özellikler taşıyacak" diye konuştu.

"Cari açığı düşürecek projeler bekliyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, imalat sanayisine verecekleri desteklerde, ithal ikamesi yapabilecek ürünler üreten ve ülkenin cari açığının düşürülmesine katkı sağlayacak proje başvuruları beklediklerini kaydetti. Özlü, bu dönemde ağırlıklı olarak yaratıcı endüstriler, teknoloji transferi ve ticarileştirme konularını öne çıkarmayı istediklerini, ancak kümelenme, sanayi altyapısı ve turizm faaliyetlerinin de desteklenebilecek kalemler arasında yer aldığını kaydetti.

Ticarileşebilir projelere öncelik

Seminerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Ünal Gündoğan, yeni planı hazırlarken 10. Kalkınma Planı ve Sanayi Strateji Belgesi ile AB’nin stratejik dokümanlarını referans aldıklarını kaydederek, uzun dönemli bir operasyonel program oluşturduklarını belirtti. Yeni dönemde, geçmiş dönemde olduğu gibi imalat sanayi ve KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırılmasına odaklanacaklarını ifade eden Gündoğan, bununla birlikte üniversite ve sanayi işbirliğini destekleyen projelere öncelik verileceğini söyledi. Gündoğan, Ar-Ge projelerini finanse ederken seçimi yalnızca bilimsel Ar-Ge projelerinden yana değil, patentlenebilir ve sonrasında ticarileşme potansiyeli yüksek olan projelerden yana kullanacaklarını kaydetti. Yeni programda yeni temalara yer verildiğini belirten Gündoğan, ön plana çıkan yaratıcı endüstriler kapsamında yeni fikirlere ve yenilikçi iş alanlarına destek sağlayacaklarını söyledi.

Ar-Ge ve inovasyon ağırlık kazanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Dairesi Başkanı Murat Altun, konuşmasında Rekabetçi Sektörler Programı’nın ilk döneminde bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde destek sağlandığını, yeni dönemde ise rekabetçilik ve yenilik çerçevesinde destekler olacaklarını dile getirdi. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyona yönelik projelere ağırlık verileceğini kaydeden Altun, yeni dönemde uluslararası değer zincirlerine dahil KOBİ sayısının artırılması, toplam faktör verimliliğini artırıcı ve dış ticaret açığını azaltan projeler, teknoloji transferi ve teknolojinin ticarileştirilmesi, yaratıcı endüstriler ve sosyal inovasyonun önem kazandığını belirtti.

Kimler başvurabilir?

Gelecek seminerler Erzurum’da, Antalya’da, Şanlıurfa’da, Samsun’da, Düzce’de, Trabzon’da, İzmir’de, Adana’da, Bursa’da ve Ankara’da gerçekleştirilecek. Seminerler, buluşmanın yapıldığı il ve çevre illerden gelen katılımcılarla gerçekleştirilecek. Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni dönem proje desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilecek.