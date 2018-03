TATMETAL, ERP’de IFS Applications’ı seçti

TATÇELİK markası adı altında üretimini gerçekleştirdiği ürünleri başta inşaat, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, ısıtma-soğutma sektörlerinin kullanımına sunan TATMETAL, yaklaşık 8 aylık ERP seçim süreci sonucunda tercihini IFS’den yana kullandı. Türkiye’nin 4 büyük yassı çelik üreticisi arasında yer alan TATMETAL ERP projesi IFS Türkiye yönetiminde yürütülecek.

Uzun bir araştırma ve yapılan görüşmeler neticesinde IFS’nin pek çok özelliğinin ön plana çıktığını belirten TATMETAL Mali ve İdari İşler Direktörü Sedat Çiftçioğlu, ERP projelerine ve IFS seçim süreçlerine yönelik şunları söyledi: “Stratejik düşünceyi geliştirmek için bilgiyi yönetmemiz gerekiyor. Bilginin elde edilmesi ve yönetilmesi bir şirket için hayati önem taşıdığı için biz de yatırımlarımızı kusursuz bilgi akışını sağlayacak biçimde teknolojik proseslerle yeniliyoruz. Bütün süreçlerimizi dijital entegre bilgi sistemi teknolojisinden yararlanarak izlemek ve yönetmek için bir yatırım da bilişim teknolojisine yaptık ve dijital dönüşüm için IFS’yi tercih ettik. IFS Applications’ın bu noktada beklentilerimizi karşılayacağına hatta yükselteceğine inanıyoruz. Rakipleri arasından IFS’i seçerken uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi birçok konuyu dikkate aldık, her noktayı sabırla ve dikkatle inceledik. Çalışmalarımız süresince gördük ki şirketlerin bu iş için harcadıkları ile karşılığında elde ettikleri arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Temelde bu farkı doğuran şeyin, neyin yapılabileceğini anlamamanın ve doğru bilginin organizasyondaki herkese doğru bir şekilde iletilmemesinin yarattığı kavramsal tasarım hataları olduğunu gözledik. Bizler de doğal olarak her işletme gibi yapılan yatırımın karşılığını tam olarak almak istiyoruz. Bu noktada IFS Türkiye ekibi, IFS Uygulamalarının ve danışmanlarının yeteneklerini bizlere aktardı. Yaptığımız detaylı araştırmalar ve referans görüşmeleri sonrasında güvenimizi kazandı.

Beklentimiz dijital bilgi ağımızın ticari organizasyonu iyi algılayabilmesi ve gereken tepkileri gösterebilmesini sağlayabilmektir. Gelişen teknolojinin iş dünyasını nasıl bir dijital ekonomi çağına ittiğini hep birlikte yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda iş hayatı çok daha fazla değişecek. Bugün çizgiyi belirleyen Endüstri 4.0, yapay zeka, nesnelerin interneti ( IoT) gibi dijital dönüşüm konularına kısa zamanda daha neler eklenecek hep birlikte göreceğiz. Dijitalleşme baş döndürücü bir şekilde her şeyi değiştirirken bana göre değişmeyecek olan şirketler için Organizasyonel Gelişim ve Hareket Yönetimi (OGHY) olacak. Değişimi değil hareketlerimizi yönetebiliriz dolayısıyla bünyesinde yalın uygulamalar, yazılım, etkin İK ve iç denetim gibi konuları barındıran OGHY belirgin bir şekilde öne çıkacak ve değer kazanacak.”

TATMETAL ile yapılan işbirliğine ilişkin ise IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk şunları ifade etti: “TAT METAL projesinin IFS için 2 önemli özelliği bulunuyor. Birincisi; demir çelik sektöründe önemli bir başarı hikayesine daha imza atma fırsatı kazanmış olmamızdır. Çemtaş gibi demir çelik sektörünün önemli işletmelerinden biri 20 yılı aşkın bir süredir tüm süreçlerinde IFS kullanıyor. Geçtiğimiz yıllarda IFS Ailesi’ne katılan Ağır Haddecilik ile de çok başarılı bir diğer demir çelik projesine imza attık. Şimdi TATMETAL ile bu çıtayı biraz daha yükselterek demir çelik sektöründe Endüstri 4.0 standartlarına uygun tam entegre uçtan uca ‘DİJİTAL FABRİKA’ kurmayı hedefliyoruz. İkinci önemli konu ise IFS olarak 2010 yılından bu yana hem globalde hem Türkiye’de çözüm ortakları ile büyümeye önem veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de 5 IFS çözüm ortağı ile hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz IFS projelerinde sadece IFS Türkiye’den hizmet alabileceği gibi herhangi bir IFS çözüm ortağından da dilediği IFS hizmetini alabiliyor. Ya da TATMETAL ERP projesinde olduğu gibi projeyi çözüm ortağımız ile birlikte devreye alabiliyoruz. TATMETAL projesinde de önemli çözüm ortaklarımızdan F8 Bilişim ile projeyi gerçekleştireceğiz. IFS Türkiye’nin sorumluluğunda IFS Türkiye danışmanları ve F8 danışmanları TATMETAL’e ihtiyaç duydukları kapsamda ERP danışmanlık hizmetini veriyor olacak. Projenin her iki firma için de başarı ile tamamlanacağını düşünüyoruz.”

IFS Applications 9’un tüm modülleri proje kapsamına alınan TATMETAL’de, PDM, Üretim ve Planlama, Satış, Satınalma ve Dağıtım, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, İnsan Kaynakları, Bordro ve detaylı Finans Yönetimi modüllerinin yanında IFS’in Endüstri 4.0 çözümlerini de detaylı bir şekilde kullanılacak.

IFS, dünyada ve Türkiye’de demir çelik endüstrisinde pek çok öncü firma tarafından kullanıyor. Amerika’nın en büyük çelik üreticisi Nucor, Hutmen, SSAB, HMN Szopienice, WM Dziedzice, Elkem AS ve Surahammars Bruk ve Türkiye’de Çemtaş, Ağır Haddecilik, Gedik Döküm, Altek Döküm, Erdoğanlar Alüminyum, Aydın Boru, Borşen, Yeşilova Grubu (Can Alüminyum, Cansan Alüminyum), Tuğçelik gibi sektördeki önemli firmalar IFS Applications ile süreçlerini yönetiyor.



TATMETAL hakkında; Zonguldak-Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 110.000 m2 alan üzerinde faaliyet gösteren TATMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. firması, asitleme hattı, galvanizleme hattı, tavlama hattı, boyama ve laminasyon hattı, dilme makinesi, kesme makinesi, trapez hattı, oluk hattı, gofraj hattı, mahya hattı teknolojilerini kullanarak soğuk haddelenmiş çelikler, sıcak haddelenmiş çelikler, galvanizli çelikler imalatı gerçekleştiriyor. Firmanın 400.000 ton kapasiteli Asitleme Hattı ve 350.000 ton kapasiteli Soğuk Haddeleme Tesisi bulunuyor. Türkiye'nin 4 büyük yassı çelik üreticisi arasında olan firma üretmiş olduğu mevcut ürünleri birçok ülkeye ihraç ediyor.