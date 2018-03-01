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01 Mart 2018 Perşembe 08:35
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TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin’in yeni kitabı; Aşk Sözlüğü

Kitabın arka kapağı sizi şu cümlelerle karşılıyor: “Kim, “her gece Heybeli’de mehtaba çıkar” Kimin “dudaklarından doğardı şafaklar ve güneşler” Kime “yazılırdı şarkılar” Nasıl bilinmezdi “şarkının kimin için yazıldığı” Hangi “ipek saçtan nem, gül dudaktan kahkaha dökülürdü” Neden “dertler ummana dökülür, asumana inlenirdi”

TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin'in yeni kitabı; Aşk Sözlüğü
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Niçin “kalırdı insan, aşkın karanlık yollarında” Niye “kimse bilmezdi aşka düşenin halini” Ve aşık neden beklerdi “bir teselli gönlündeki bin yaraya”? Neden, nasıl, niçin, kim, kime, kiminle, kimden, niye, hangi ve nereden doğdu bu aşk?
Sorular bitmiyor.
Yanıtlar yetmiyordu...”
TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Ş.Nezih Kuleyin’in daha önce yayınlanmış olan Bilgi İşlem Sistemlerinde Belgeleme, Yaşam İçin Bir Kahve Molası, Seyyahlar Gözüyle Ankara kitaplarından sonra Aşk Sözlüğü adlı yeni kitabı, Bilim ve Sanat Yayınları tarafından yayımlandı.
Nezih Kuleyin, “Kitap aşk ile ilgili tüm sözcükleri şairlerimizden örneklerle ayrıntılı bir biçimde açıklıyor. Bu açıdan bakıldığında Aşk Sözlüğü, dilimizdeki en kapsamlı aşk sözlüğü olma iddiasını taşıyor” diyor.
Kitabın piyasada büyük ilgi gördüğünü belirten Kuleyin, 14 ve 15 Şubat 2018’de yapılan imza günlerinin her birine yüzden fazla okuyucunun katıldığını paylaşıyor. Kuleyin, “Basın ve yayın organlarında ilgi gören kitapla ilgili olarak radyolar ve televizyonlarda yayınlar yapılmaya devam ediyor” diye konuşuyor.

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TOSYÖVŞ. Nezih KuleyinAşk Sözlüğü
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