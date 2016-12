TOSYÖV, KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri’ne 2016’da da devam ediyor.

Kayseri, Bursa, Samsun illerinde TOSYÖV ve KOSGEB işbirliği, İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne katılan kadın girişimci adaylarına sertifikaları törenle verildi. TOSYÖV, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne 2016’da da devam ediyor.

Girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için paydaşlarının da potansiyelini harekete geçiren ve bu konuda etkili rol model olan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne 2016’da da devam ediyor.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, “Eğitimlerimizdeki amacımız girişimcileri bilinçlendirerek, uzun ömürlü ve sürdürülebilir işletmeler kurulmasını sağlamaktadır. Gerek kadınlarımıza, gerek gençlerimize gerekse de yeni iş kurmak isteyen kadın-erkek karma nitelikli eğitimler vermeye devam edeceğiz. Ülkemizde büyümenin ve kalkınmanın anahtarı girişimciliktir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak biz bu konuda değişik illerde uygulamaya koyduğumuz çalışmalar ve farklı illerimizde yürüttüğümüz işbirlikleriyle çoban ateşi yakıyor ve etkili bir rol model olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

TOSYÖV ve KOSGEB işbirliğinde, İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, kadın girişimci adaylarına, 2015’in Ekim-Kasım-Aralık aylarında, Kayseri, Bursa ve Samsun’da, yerel paydaşların işbirliğiyle 9 gün boyunca, 70’er saatlik programlarla verildi. Samsun, Kayseri, Bursa illerinde düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılan kadın girişimci adaylarına sertifikaları törenle verildi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, İş Bankası olarak kadınların işgücüne katılım oranının ve sürdürülebilir kadın işletmelerinin artırılması açısından bu eğitimlerin oldukça önemli olduğunu, kadın girişimcilerin işletme yönetimi, üretim, pazarlama ve finansal planlarla bireysel girişimcilikte rekabetçi olma yolları gibi birçok alanda etkin uygulamalarla bilgilendiklerini söyledi. İş Bankası olarak uzun yıllardır çok sayıda kadın girişimciye hem banka kaynaklarından hem de yurtdışından uygun şartlarda kaynak temin etmek suretiyle önemli ölçüde finansman desteği sağladıklarını belirten İnce, çalışan, üreten, emek veren kadın girişimci KOBİ’lere finansal açıdan ve danışmanlık anlamında her konuda yardımcı olmaya ve çözüm üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.



SAMSUN

TOSYÖV ve KOSGEB işbirliği, İş Bankası ana sponsorluğunda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 14-22 Aralık 2015 tarihinde Samsun ilinde Eğitmen Cüneyt Örkmez tarafından verilen Samsun KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan kadın girişimci adaylarına sertifikaları Samsun TSO Salonu’nda törenle verildi.

Törende açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Turan Özfurat, “Sürdürülebilir başarılı kadın işletmelerinin kurulumuna katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin kalkınma ve büyümesinde can alıcı eksikliklerinden birinin yeterince kadın girişimci olmamasından kaynaklandığını ifade eden Özfurat, “TOSYÖV olarak eğitim programı ile bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için İş Bankası, KOSGEB ve Samsun TSO ile birlikte önemli bir adım attık. TOSYÖV Destekleme Derneklerimiz ile birlikte 26 yıllık faaliyetlerimizin ağırlığını ‘Girişimcinin Gücü’ şiarıyla bilinçli ve inovatif girişimci konusu oluşturmaktadır. Türkiye’yi küresel aktör haline getirecek yolun 7’den 77’ye kadın-erkek, genç-yaşlı herkes tarafından bir bilgi kavramı olarak kazanılmasından geçiyor” diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Oğuz Kaan Yüksel, İş Bankası’nın kuruluşundan bugüne kadar geçen 91 yılı aşkın sürede Türkiye’nin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde önemli roller üstlendiğini söyledi. Yüksel, “Banka olarak güçlü ve güvenilir yapımızla kadın girişimcilerin ülke ekonomisindeki rolünü artırmak için özellikle sorun yaşadıkları finansmana erişimlerini kolaylaştırarak beraberinde sunacağımız ürün ve hizmetlerle kadın işletmeler ile kalıcı bir ilişki sağlayarak kadın işletmelerin sürdürülebilirliğini, büyümelerine katkıda bulunmayı ve çözüm ortakları olmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

Samsun KOSGEB KOBİ Uzmanı Nedim Tuna, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan bu eğitimler ile girişimcilere iş planları hazırlayabilecek bilgi ve deneyimleri kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.



KAYSERİ

TOSYÖV, Kayseri Ticaret Odası ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ve İş Bankası ana sponsorluğunda, Eğitmen Cüneyt Örkmez tarafından 12-20 Ekim 2015 tarihinde verilen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan kadınlara, sertifikaları Kayseri Ticaret Odası Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, törende yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerde kadınların toplum hayatında daha çok yeraldığını belirterek, son zamanlarda Türkiye’de de kadınların önplana çıktığını ve her sektörde iş yapar hale geldiğini söyledi.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Temelli, kadınların emekleriyle toplum içerisindeki sosyal ve ekonomik statülerinin değerlendirilmesinin, 2023'ü hedefleyen Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

KOSGEB Kayseri Müdürü Ahmet Özbekler, kurum olarak 2010 yılından itibaren girişimcilikle ilgili önemli bir adım attıklarını ifade ederek, "Kendi işini kuranları destekledik. Daha önce yaptığımız çalışmalarda 2010’dan 2015 yılına kadar kendi işini kuranlara 30 bin lira hibe ve 70 bin lira sıfır faizli destek ödemesinde bulunduk. Yakın zamanda yapılan değişiklikle kendi işini kuranlara 50 bin lira hibe ve 100 bin liraya kadar da sıfır faizli kredi verilecek” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu da kadın girişimci oranının yüzde 4’ten, yüzde 9’a çıktığını dile getirdi.

İş Bankası Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Kazım Atılgan ise sundukları ürün ve hizmetlerle kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine, ulusal ve uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika törenine İş Bankası’ndan; Bölge Müdürü İbrahim Karadeniz, Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Burak Cevahircioğlu, KOBİ Kredileri Tahsis Bölge Müdürü Bülent Babuşcu, Organize Sanayi Şube Müdürü Bedri Bayazit’ın katılımının yanısıra TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri de katıldı.



BURSA

TOSYÖV, Merinos Kültür Merkezi Kent Konseyi işbirliği ve İş Bankası ana sponsorluğunda, 12-21 Kasım 2015 tarihleri arasında, Eğitmen Cüneyt Örkmez tarafından verilen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan kadınlara Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifika Töreni’nde, İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Umut Baha Yazgı, TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı ve Eğitmen Cüneyt Örkmez birer konuşma yaptı.



2023 vizyonunda KOSGEB Destekleri değerlendirildi

KOBİ’lerin ihtiyaçlarının, KOSGEB desteklerinin ve KOSGEB algısının değerlendirildiği “2023 Vizyonunda KOBİ’ler ve KOSGEB Çalıştayı”, Ankara’da düzenlendi. Çalıştay’da, KOBİ’lerin KOSGEB Destekleri’ne ulaşırken yaşadıkları sıkıntıların azaltılması, KOBİ’lerin beklentilerinin net olarak tanımlanıp buna uygun desteklerin sunulması ve 2023 sürecinde KOBİ’lerin ve paydaşların KOSGEB’den beklentilerine ilişkin tespitlerin yapılabilmesi konularında görüş alışverişi yapılarak, öneriler alındı.

Çalıştay , KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Başkan Yardımcıları; Ahmet Karakoç ve Yusuf Keskin, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Temelli, kamu kurum, kuruluş ve işletme temsilcileri ile KOSGEB Uzmanları’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Türkiye’nin AB sürecinde sivil toplumla diyalogda TOSYÖV

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın katılımıyla sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, iş dünyası kuruluşları ve üniversitelerden yaklaşık 2500 temsilcinin hazır bulunduğu “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” konulu Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı, Ankara’da düzenlendi. Toplantıya TOSYÖV’ü temsilen TOSYÖV Başkan Yardımcısı Ş. Nezih Kuleyin katıldı.

Toplantıda, AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’nin değişim ve dönüşümüne katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Avrupa Birliği Bakanı Başmüzakereci Volkan Bozkır’a, AB’ye üyelik süreci ile ilgili görüş ve önerilerini ilk elden sunma fırsatını buldu. Toplantıda ayrıca Erasmus+Programı ve Türkiye-AB Mali İşbirliği Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına verilen destekler konusunda bilgilendirme sunumları yapıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nca “Güçlü bir sivil toplum ve güçlü bir Türkiye” anlayışıyla şimdiye kadar İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Antalya, Samsun ve Eskişehir’de 8 adet sivil toplum diyalog toplantısı düzenlenmişti. Bu toplantılara birçok sivil toplum kuruluşunu temsilen 16.000’den fazla kişi katılmıştı.