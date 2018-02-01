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01 Şubat 2018 Perşembe 08:50
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TOSYÖV, XIV. KOBİ Zirvesi’ni 25 Nisan 2018’de İstanbul’da düzenleyecek

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, Başkan Yardımcıları; Osman Deveci ve Nail Sanlı, TOSYÖV eski Başkanları aynı zamanda Denetim Kurulu Üyeleri; Hilmi Develi ve Yalçın Sönmez, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi makamında ziyaret ederek 2018 yılı Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek XIV. KOBİ Zirvesi’ne ilişkin bilgi verdi.

TOSYÖV, XIV. KOBİ Zirvesi'ni 25 Nisan 2018'de İstanbul'da düzenleyecek
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TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter M. Akif Temelli, TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi,  Gaziantep Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü A. Nejat Koçer’i makamında ziyaret ederek, TOSYÖV faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. TOSYÖV temsilcileri, Nejat Koçer’e TOSYÖV’e verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi sundu.
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş.Nezih Kuleyin, TOSYÖV Başkan Yardımcısı Osman Deveci, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi ve TOSYÖV eski Başkanı Yalçın Sönmez, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran’ı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı makamlarında ziyaret ederek TOSYÖV tarafından 25 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul’da düzenlenecek XIV. KOBİ Zirvesi’ne ilişkin görüşmelerde bulundu, Vakıf’ın faaliyetlerini anlattı.
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter M. Akif Temelli, Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ı makamında ziyaret ederek, TOSYÖV faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. TOSYÖV temsilcileri, Ziya Altunyaldız’a  TOSYÖV'e verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi sundu.

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TOSYÖVKobiKOBİ Zirvesi
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