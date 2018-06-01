VATAN PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI

Üreten ekonomi

- Sadakaya harcanan kaynakları üretime yönlendirerek işsize iş alanı açacak, çalışanlara ücret ve aylık vereceğiz.

- Kaynakları faize kaptırmayacak, üretime yönlendireceğiz; üreticiyi destekleyeceğiz.

- Üretenlerin devleti, tasarrufu ve yatırımı artıracak, hem kamu yatırımıyla hem de özel yatırımcılığı teşvik ederek herkese iş sağlayacaktır.



Kamulaştırmalar

- Başta şeker fabrikalarımız olmak üzere KİT’lerin özelleştirilmesi durdurulacak. Enerji, ulaştırma, iletişim, haberleşme, bilişim ve gıda güvenliği gibi stratejik sektörlerde özelleştirilen KİT’leri kamulaştıracak ve verimli işleteceğiz.



Sanayileşme

- Çin ile ekonomik ilişkilerimizde gelişmeyi paylaşma temelinde büyük bir yatırım atağı gerçekleştireceğiz. Türkiye’yi bir üretim üssü haline getireceğiz. Çin ile işbirliğini, milyonlarca işsize çalışma alanları açmak ve teknolojimizi geliştirme amacıyla değerlendireceğiz.

- Planlama kapsamında, kamu seferberliğiyle özel yatırımları da teşvik ederek, bölgesel dengeleri gözeten yeni üretim tesisleri kuracak ve istihdamı artıracak yatırımlara öncelik vereceğiz.

- Küçük ve orta sanayimizi destekleyeceğiz. Küçük ve orta sanayideki üretim güçlerimizi de seferber ederek hem iş olanağı hem de katmadeğer yaratacağız.

- Büyük sanayimizin ara malı ihtiyacını ülke içinden karşılayacağız.



Eğitim

- Meslek eğitimini geliştireceğiz.

- KİT’ler içinde meslek lisesi kurulacaktır.

- Meslek liseleri, tarım, hayvancılık, ticaret ve turizm gibi sektörler temelinde oluşturulacaktır.



Tarıma destek

- Üreticinin mazotundan alınan vergiyi indireceğiz, çiftçiye mazotu litresi 2 liradan vereceğiz.

- Tarımda üretimi ateşleyeceğiz ve tarım ürünlerinin dışalımı için döviz kaybına son vereceğiz.

- Tarım kooperatiflerini güçlendireceğiz.

- Tarımsal sanayide büyük atılım gerçekleştireceğiz.

- Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel İdaresi, Et Balık Kurumu ve Süt Endüstrisi Kurumu gibi çiftçiyi destekleyen KİT’leri yeniden kuracağız.



Genel ekonomik düzenlemeler

- Yurdumuzun ekonomik açıdan geri bölgelerine devlet eliyle yatırım yaparak, ülke çapında her alanda dengeyi, eşitliği ve bütünlüğü sağlayacağız.

- Kredi kartı, tüketici kredisi, konut kredisi gibi borçları yapılandıracağız ve tüketiciyi ferahlatacağız.

- Asgari ücreti işçilerin taleplerine uygun olarak bir ailenin çağdaş ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde belirleyeceğiz.



Sosyal düzenlemeler

- Sendikal örgütlenme ve çalışmanın önündeki engelleri kaldıracağız.

- Bütün emeklileri kapsayan bir İntibak Yasası çıkaracağız. Emekli, dul ve yetim aylıklarını, emekli örgütleriyle görüşerek, günün ihtiyaçlarına göre insanca yaşamaya imkân verecek bir düzeye yükselteceğiz.