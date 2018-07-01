Xerox Global İş Ortağı Programı, Türkiye’de de hayata geçiyor

Xerox Global İş Ortağı Programı, dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de yetkili iş ortaklarının özellikle karlı ve büyüme gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler pazarındaki gelirlerini arttırma ve müşteri ilişkilerini güçlendirme çabalarına yardımcı olmak üzere uygulanmaya başladı. Ödüllü program sayesinde iş ortakları Xerox’un global ve bölgesel inisiyatiflerinin yanı sıra yerel pazarlama desteği ve Xerox’un iş ortağı yöneticilerinin danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Xerox Türkiye Pazarlama Grup Müdürü Erhan Aslantürk, Haziran ayında tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de lansmanını yaptıkları Xerox Global İş Ortağı Programı’nın, yeni gelir akışlarını da kapsayacak şekilde faaliyetlerini çeşitlendirme ve pazarda rekabetçi bir konuma gelebilme çabalarında mevcut ve yeni kanal iş ortaklarına çeşitli fırsatlar sunduğunu söylüyor: “Program, tek markalı iş ortakları, Xerox ürünleri sunan çok markalı iş ortakları, BT çözümleri sunan iş ortakları ve katmadeğerli bayiler gibi çeşitli bayi ve iş ortaklarını kapsayan geniş bir yelpazeye sunulan bir olanak. Silver, Gold, Platinum olmak üzere 3 bayi grubu oluşturduk. Bayilerimiz başarı performansına göre Silver’dan Gold’a, Gold’dan Platinum’a geçebilecek. İş ortaklarımız, uzmanlık ve üyelik düzeylerine göre sunduğumuz özel indirimler ve desteklerden yararlanabilecek. Önemli ihale ve projelerde ise Xerox kendi bayilerini gözetecek. Mevcut iş ortaklarımızın rakiplerinden farklı bir konuma gelebilmesi, mevcut müşterilerine fazladan değer sağlayabilmesi ve yeni işler alabilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan Program, aynı zamanda yeni Xerox iş ortakları için de gelişmiş bir değer önermesi teşkil ediyor ve geniş bir yelpazeden ürün ve hizmete erişim sunuyor.”

İlk etapta 80 seçilmiş iş ortaklarını bu programa dahil etmeyi hedeflediklerini açıklayan Aslantürk, yıllık satış iş planı ve destek iş planı oluşturacaklarını dile getiriyor: “Xerox bu Program ile dünyada satışlarını yüzde 30 artırmayı hedefliyor. Ancak bizim agresif bir hedefimiz var. Xerox Türkiye olarak satışlarımızı en az yüzde 50 artırmayı planlıyoruz.”

Erhan Aslantürk, iş ortaklarının bir Xerox Uzmanlık Alanı ekleyebildiğini ve yüksek değer içeren dört alanda akredite olabildiğini açıklıyor: “Yönetimli Baskı Hizmetleri, Ofis Çözümleri ve Uygulamaları, Yetkili Hizmet Sağlayıcılar ve Üretime Yönelik Baskı Çözümleri.” Öğrenim süreçleri kapsamında iş ortağının satış, analiz ve teknik personeline yönelik olarak tasarlanan özel eğitim programları yer alıyor. Aslantürk, Xerox’un Program dahilinde bayilerinin satış personellerine özel bir Ödül Programı da yürüttüğünü açıklıyor: “Xerox ürünleri satarak puanlar toplayan satış personeli, Xerox’un Ödül Programı sitesinden puanı karşılığında istediği ürünü seçebiliyor. Bugüne kadar 200’e yakın kullanıcımız, birçok hediye kazandı.”

Aslantürk, ilgilenen iş ortaklarının Xerox'un kanal iş ortağı programı hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Xerox Türkiye Kanal Pazarlama Uzmanı Aycan Türk ile temasa geçerek veya https://partnerportal.xerox.com/dmo/ adresini ziyaret ederek alabileceğini ifade ediyor.

Aslantürk, Türkiye dışında Program’ın, Güney Amerika, Brezilya, Orta Amerika ve Karayipler, Ortadoğu, Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya Ülkeleri, Hindistan ve Rusya'da genişleyen bir kapsamda uygulunmaya konulduğunu da sözlerine ekliyor.