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KÜLTÜR-SANAT-MODA:
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01 Mart 2018 Perşembe 08:33
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Giovane Gentile erkeği bahara hazır

Giovane Gentile, yeni gelen mevsimin heyecanını ve sıcaklığını sentetik unsurlardan uzak,

Giovane Gentile erkeği bahara hazır
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doğal, hafif, güçlü ve esnek kumaşlarla hazırlanan yepyeni bir koleksiyonla karşılıyor. 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda yer alan birbirinden özel tasarımlarıyla Giovane Gentile, soft ve dinamik bir bahara ‘merhaba’ diyor.

 

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