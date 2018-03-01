Giovane Gentile erkeği bahara hazır

01 Mart 2018 Perşembe 08:33Bu haber 1570 kez okundu. Giovane Gentile erkeği bahara hazırGiovane Gentile, yeni gelen mevsimin heyecanını ve sıcaklığını sentetik unsurlardan uzak, Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş doğal, hafif, güçlü ve esnek kumaşlarla hazırlanan yepyeni bir koleksiyonla karşılıyor. 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda yer alan birbirinden özel tasarımlarıyla Giovane Gentile, soft ve dinamik bir bahara ‘merhaba’ diyor. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş