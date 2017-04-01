01 Nisan 2017 Cumartesi 08:40

Bu haber 330 kez okundu.

Avrasya Tüneli geçiş ücreti artık internette

Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, kıtalar arası yolculuk süresini 5 dakikaya indirdi.