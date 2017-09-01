Denizcilikte binlerce kişiye iş imkanı

“Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”, projesiyle Kocaeli’de hem teorik, hem de pratik limancılık eğitim hizmetlerini sunabilecek. Merkezde pratik eğitimler kapsamında, liman işletmeciliğine yönelik simülasyon eğitimleri verilecek. Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi ile ihtiyaç duyulan nitelikli istihdamı karşılamak amacıyla yalnızca mevcut çalışanlara değil, bu alanda çalışmak isteyen kişilere de eğitimler düzenlenecek. TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk, “Biz hem ülkemizin hem de gençlerimizin nitelikli işgücü oluşması adına attığımız bu adımda liman sektörüne de yatırım yapıyoruz” dedi.