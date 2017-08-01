Ekol Yunanistan, büyümeye odaklandı

Ekol Yunanistan, kuruluşunun beşinci yılında istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 2016 yılını 12 milyon Euro ciro ile noktalarken, 2017’de 15 milyon Euro’yu aşmayı hedefliyor. Ekol’ün Yunanistan pazarına bugüne kadar yaptığı yatırım miktarı ise 5 milyon Euro’ya yaklaştı.

Ekol Yunanistan Ülke Müdürü Dimitris Batakis, Lavrio Limanı’ndaki tesisleri geliştirmek için 2 milyon Euro’dan fazla yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Yakın bir gelecekte düğmeye basacakları 1 milyon Euro değerindeki proje kapsamında, Yunanistan'da ulusal dağıtım için Ekol’ün kendi filosunu oluşturmayı düşündüklerini anlatan Batakis, “Yunanistan'da 10. yılımızı kutlarken yaptığımız toplam yatırım, ülkedeki mevcudiyetimize eşdeğer olacak" dedi. Ekol Yunanistan’ın, Avrupa’da karşılıklı olarak 15’ten fazla varış noktasına ağırlıklı karayolu taşımacılığıyla 48 ile 72 saat arasında değişen kısa sürelerde ulaşım sağlayarak, Yunan girişimcilerin rekabet gücünün artmasına katkı sağladığına dikkat çeken Batakis, gündemlerindeki yeni ulaşım güzergahları hakkında bilgi verdi.