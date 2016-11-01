01 Kasım 2016 Salı 08:35

Bu haber 10138 kez okundu. eTA’dan, taşımacılık sektörüne ‘Dinamik Fiyatlandırma Modülü’ Oluşturduğu elektronik taşımacılık platformunda bugüne kadar 35 bin kamyoncu ve 6 bin 500 yük sahibi KOBİ’yi buluşturan Borusan Holding şirketlerinden, yeni nesil taşımacılık modeli Elektronik Taşımacılık Ağı (eTA), Dinamik Fiyatlandırma Modülü’nü geliştirdi.

Etasimacilik.com üzerinden sorgulama yapıldığı anda pazar fiyatları, kilometre ve mazot ortalaması gibi logaritmaları devreye alan sistem, 2 dakikada kamyoncu ve yük sahibi KOBİ’ye en iyi fiyat teklifini hazırlıyor. eTA Genel Müdürü Hamdi Erçelik, Platform için bugüne kadar ağırlıklı teknolojik altyapı olmak üzere, 5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini de vurguladı. Türkiye pazarında 300 bin ticari araç bulunduğunu ve şu ana kadar bu araçların yüzde 10’luk kısmına ulaşabildiklerini söyleyen Erçelik, 2016 yılı sonuna kadar 5 bin kamyoncu esnafını daha eTA sistemine dahil etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu yıl için aylık yüzde 15’lik bir büyüme hedefleri olduğunu da vurgulayan Hamdi Erçelik, yılı 20 milyon dolar ciro ile kapatmayı öngördüklerini açıkladı.