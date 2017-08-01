01 Ağustos 2017 Salı 08:37

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FIATA Diploma Eğitimi ikinci mezunlarını verdi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜSEM) desteği ile düzenlenen FIATA Diploma Eğitimi, ikinci mezunlarını verdi.