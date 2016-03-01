OMSAN’a Brandon Hall’den Mükemmellik Ödülü

OMSAN, uluslararası ödüllerine bir yenisini daha ekledi. OMSAN, bu yıl 21.’si düzenlenen uluslararası ‘Brandon Hall Group Excellence in Technology Ödülleri’nde “Öğrenim ve Gelişimde Mükemmellik” kategorisinde 2012 yılında sektöre kazandırdığı “Emniyetli ve Ekonomik Sürüş Simülatörü” ile Bronz Ödül aldı. Brandon Hall, ödüllendirdiği kurumları, ABD’nin Florida eyaletinde düzenlediği gala gecesinde açıkladı.;Çalışanların gelişimine yönelik başarılı ve yenilikçi uygulamalarıyla lojistik sektörünün öncülerinden OMSAN’ın bu ödülü almasından dolayı memnuniyetini belirten OMSAN Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Ergun Arıburnu, Brandon Hall ödüllerinin sektöründe fark yaratan projeleri başarılı bir şekilde geliştiren ve uygulayan organizasyonlara verildiğini söyledi. Arıburnu, ‘Emniyetli ve Ekonomik Sürüş Simülatörü’nü sürücülerin yetkinliklerinin artırılarak yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılması, trafik kazalarının ve yük hasarlarının önlenmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle geliştirdiklerini dile getirdi. Arıburnu, similatörün tüm sektörün hizmetine kar amacı gütmeden sunulduğunu kaydetti.

Simülatör ile eğitimlere başlandıktan sonra yakıt tüketimi, kilometre başına kaza oranı ve yük hasarları konularında ciddi iyileşmeler gözlemlediklerini anlatan Arıburnu, simülatörün 6 farklı eksende hareket ederek; yolu, treyleri, çekiciyi, sürücüyü ve yükü aynı anda simüle etme özelliği nedeniyle sektörde bir ilk olduğunu vurguladı. Arıburnu, OMSAN’ın küresel en iyi uygulama örneği olarak kabul edilebilecek birçok proje geliştireceğini de sözlerine ekledi.