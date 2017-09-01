Turkven, MNG Kargo’yu satın aldı
Türkiye’ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2017 ve 2018’de 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye’ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı.
MNG Kargo Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aslan Kut, “2003 yılında MNG Holding’in öngörülü ve cesur yatırımı ile kurduğumuz firmamız, tecrübeli ve yenilikçi ekibimiz sayesinde, bugüne kadar çok önemli başarılara imza attı. Ortak oldukları tüm işlerde yüksek büyüme ve kurumsallık sağlamış olan ve toplam 60 bin kişinin istihdamına katkıda bulunan Turkven ve sektörümüze büyük benzerlik gösteren, 5 milyar lirayı aşkın cirolu, dev Hedef Ecza Deposu şirketinin kurucu ortakları ile beraber, gelecekte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.