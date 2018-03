Dijitalde 360 derece hizmet veren medya networkü; Gozone

Reklam verenlerin ve ajansların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan medya networkü; Gozone, 2018 yılında ortalama sektörün 2 katı daha fazla büyümeyi hedefliyor. Gozone Dijital Satış ve Operasyon Direktörü Onur Dedeli, “2018 yılında operasyonumuzu yurtdışına da taşıyarak, ciromuzu ve karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz” diyor.

Gozone, reklam verenlerin ve ajansların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan bir medya networkü. Gozone; müşterilerine marka değeri katmak için birçok mecraya sahip. Televizyon, basın ve sürekli kendini yenileyen dijital mecraları, yeni reklam modelleri ile müşterilerine 360 derece hizmet sunuyor.



Gozone Dijital Satış ve Operasyon Direktörü Onur Dedeli, “2015 yılından beri satış evi olarak hizmet vermekteyiz. İlk olarak dijital envanter satışı ile başladığımız hizmetlerimize 2017 itibari ile dergi ve TV mecra satışlarını ekledik. Dijital envanterimizde 200’ü aşkın yayıncı ile geri dönüş performansı yüksek reklam modellerimiz ile data hedeflemeli yayınlar yapıyorduk. Sonrasında Brandge dergisinin satış hakları ile büyüdük. Buna Turksat platform kanalları Vizyon Premium, Vizyon Aile ve Vizyon Festival kanallarını ekledik ve şu an bir marka için 360 derece entegre işler yapabileceğiz” diyor.



Onur Dedeli, “En iyi işbirlikçiniziz” mottosuyla çalışmalarını sürdüren Gozone’un hedeflerini şöyle açıklıyor: “2018 yılında ortalama sektör büyüme rakamının yaklaşık 2 katı kadar performans sergilemeyi amaçlıyoruz. 360 derece satış yapan ilk 3 satış evi içerisinde yer almaktayız. 2018 yılında operasyonumuzu yurtdışına da taşıyarak ciromuzu ve karlılığımızı arttırmayı hedefliyoruz.”



Gozone isminin; Go, Zone sözcüklerinin birleşiminden türetildiğini aktaran Onur Dedeli, hedeflenilen amaç doğrultusunda ilerlemek ve orada bulunma isteği ile bu isimden esinlenildiğini söylüyor. Dedeli, Gozone’u rekabette öne çıkaran özelliklerinin; müşteri odaklılık ve verimlilik üzerine yaptıkları yayınlar ve geri dönüşü yüksek hizmetleriyle markalara katmadeğer sağlamak olduğunu vurguluyor.



Gozone’un faaliyet alanları; TV, dijital, dergi, envanter satışı. Tüm sektör ve alanlarda faaliyetleri bulunduğunu belirten Dedeli, sürekli kendini yenileyen mecralar ve reklam modelleriyle müşterilerine hizmet verdiklerinin altını çiziyor: “Anlaşmalı olduğumuz (Demirören Medya, Turkuvaz Grubu, Doğan Medya, Es Medya, Yenişafak gibi) sitelerde Interstitial, Landing Page, Inslider, Scroll, Flipboard reklam modellerimiz ile hizmet veriyoruz. Aynı zamanda envanterimizde bulunan 23 sitede aylık 200 milyon trafiği yönetirken müşterilerimizin hedef kitlesine uygun sitelerde tüm reklam modellerini kullanıyoruz. Premium yayıncılarda içerik hedefli, yüksek performanslı NATIVE yayın yapıyoruz.”



Onur Dedeli, öne çıkan reklam modelleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Interstitial: Sayfa geçişlerinde data hedeflemeli reklam gösterimi. Görüntülenebilirlik, sayfalar arası geçişlerde kullanıcılara direkt olarak reklamınızın gösterimi sağlanır. Bilinçli tıklama, reklam gösterimi, mevcut site yapısı içerisindeki sayfalar üzerinde gerçekleştirilir ve bannerlarınız içeriği maskelemez. Doğru Kullanıcı, sisteme entegre edilmiş DMP’ler (Data Management Platform) üzerinden kampanyanıza uygun kullanıcıları segmente edebilir, kitlenizi dilediğiniz mecra ve kategoride hedefleyebilirsiniz.



Inslider: Mouse duyarlı reklam modelidir. İçerik hedeflemesi kullanılarak hedef kitleye uygun kullanıcılara arka mesajı ulaştırılır. Mouse-over hareketlenen model sayesinde marka reklamı ile gerçekten ilgilenen kullanıcı yakalanmış olur. Maximum yayın performansı hedeflenir. Yayın, premium yayıncı listesinde Web+Mobil olarak gerçekleştirilir.



Scroll: Detay sayfası içerisinde yüzde 100 görünürlükle sunulan reklam modelidir. İçerik hedeflemesi kullanılarak hedef kitleye uygun kullanıcılara marka mesajı ulaştırılır. Detay metni içerisinde scroll modeli sayesinde marka reklamı ile yüzde 100 görünürlükle gösterilmiş olur. Maximum yayın performansı hedeflenir. Yayın, premium yayıncı listesinde Web+Mobil olarak gerçekleştirilir.



Flipboard: Detay görsel haber içerisinde yüzde 100 görünürlükle sunulan reklam modelidir. İçerik hedeflemesi kullanılarak hedef kitleye uygun kullanıcılara marka mesajı ulaştırılır. Detaydaki görsel haber içerisinde flipboard modeli sayesinde marka reklamı ile yüzde 100 görünürlükle gösterilmiş olur. Maximum yayın performansı hedeflenir. Yayın, premium yayıncı listesinde Web+Mobil olarak gerçekleştirilir.”



Onur Dedeli, Western Kentucy University-VR Projesi’nden de sözediyor: “Sanal gerçeklik projeleri ile markanızın pazarlama stratejisine yeni bir soluk getirin. 360° videolar ile kullanıcılara inovatif yollarla ulaşın. VR film çekimleri ve çekim sonrası proje desteği veriyoruz.” Dedeli, yeni nesil sosyal içerik platformu Vikilist’in ise geniş tabanlı bir sosyal medya ansiklopedisi olduğunu, iş ortaklarına kaliteli ve zengin içerik sağlanırken kullanıcı dostu Native Reklam Modelleri ile marka mesajı iletildiğini anlatıyor. Dedeli, yayın hayatına Eylül 2016’da başlamış Vikilist’in aylık 3.000.000 site trafiği bulunduğunu kaydediyor.



Müşteriyle aynı dili konuşmak, başarıyı arttırır: Dedeli, öncelikle yapılacak kampanyanın hedef kitlesine uygun olmasının başarı için çok önemli bir etken olduğuna dikkat çekiyor: “Kampanyanın hedefleri doğrultusunda ölçümlenerek yapılan işler değerlendirilebilir. Marka bilinilirliliği veya satış için yapılan her kampanya birbirini tetikleyecektir. Müşteri ile aynı dili konuşmamız da başarıyı arttırıcı bir etkendir. Müşteri tarafındaki eksiklikleri, bizi doğru yönlendirmesi ve bunu tüm samimiyeti ile bizimle paylaşıyor olabilmesi başarılı işler çıkarabilmemiz adına çok önemli. Öncelikle buna önem vermekteyiz. Bizim için önemli olan başarılı işler çıkarabilmek.” İletişimi bir bütün olarak gören Dedeli, global ve yerel tüm ajanslar ile uyum içinde çalıştıklarını ve entegre iletişim için ajans hizmetlerinin bir çatı altında olmasının işin operasyonu açısından çok büyük bir avantaj sağladığını söylüyor.



Sektörün gidecek daha çok yolu var: Onur Dedeli, sektöre ilişkin ise şu değerlendirmeyi yapıyor: “Global pazarlara baktığımızda sektörün gidecek daha çok yolu var. Tüm dünya şirketleri markalaşmaya ve iletişime daha çok önem vererek bu bağlamdaki yatırımlarını arttırmaktalar. Biz de özellikle müşteri faydasını göz önünde bulundurarak verdiğimiz hizmetlerle markanın bilinirliliği ve satış hedeflerine ulaşmasında en büyük desteği sağlamak için çalışıyoruz.”



Onur Dedeli, KOBİ’lere, markalaşmak ve büyümek isteyen işletmelere ise şunları öneriyor: “KOBİ’ler açısından mutlaka markalaşmaya ve iletişime önem verilmelidir. Artık günümüzde ürünü nasıl ürettiğinden çok, nasıl sattığın ve bunu sürdürülebilir hale getirme rekabeti var. Müşteri odaklı ve marka için doğru stratejileri üretebilecek bilgi ve deneyime sahip ajansları tercih etmelidirler.”