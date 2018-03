Yeni nesil PR’ın adı; omg!medya “Oh my God!”

omg!medya, yakın zamanda hayata geçireceği tek seferlik PR hizmeti omg!shot, kendi tasarladıkları ürünleri satışa sunacağı özgün e-ticaret sitesi; omg!store, kendi web televizyonu omg!tv ile yeni nesil PR’ın adresi olacak.

omg!medya Kurucu Ortakları Elmas Nida Baykal ve Turan Can Ekmekçi, “2016’da kendi markalarıyla büyümeye odaklanan omg!medya, çalıştığı markalara da ‘Oh my God’ dedirten işler yapmaya devam edecek” diyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu iki girişimci genç; Elmas Nida Baykal ve Turan Can Ekmekçi tarafından, 2012’de kurulan omg!medya, halkla ilişkiler (PR), sosyal medya, grafik tasarım, web sitesi tasarım ve yazılımı, etkinlik yönetimi alanlarında hizmet veriyor.

Omg!medya Kurucu Ortakları; Elmas Nida Baykal ve Turan Can Ekmekçi, kendilerini “Çok çalışıp, çok okuyan, biraz deli bir o kadar disiplinli, uykusuz gecelerde bile fikir üreten, çalışırken çok kahve tüketen, işine aşık, müşterisini seven, yaptığı işlerle ‘Oh my God!’ (Aman Tanrım!) dedirten, yeni dostlarla tanışmak için can atan gen iletişimcileriz” sözleriyle anlatıyor.

Adını ‘Oh my God!’ sözünün baş harflerinden alan ajans, iki genç girişimci tarafından ailelerinden hiçbir maddi destek almadan kurulur. Baykal ve Ekmekçi’nin ilk müşterileri yeni startup girişimler ve e-ticaret siteleri olur. Elmas Nida Baykal, “Müşterilerimiz büyüdükçe biz de büyüdük, onların referanslarıyla yeni müşteriler edindik. 3.5 yılın sonunda bugüne kadar toplam 60 markaya hizmet verdik” diyor.

Ev tekstili ve dekorasyon, gıda, inşaat, matbaa, sigorta, e-ticaret, anne-bebek, ev dekorasyon, bebek ve düğün fotoğrafçısı, eğitim, yetenek avcıları, oyuncu koçları, yaşam koçları, siyasetçiler gibi çok farklı alanlar ve mesleklerde markalara ve insanlara hizmet sunan ajansın hedefinde hazır tüketim market ürünleri, otomotiv sektörü ve cesur startuplar var.

Lansman, PR-kurumsal kimlik, web tasarım ve yazılımı çalışmalarını kapsayan birkaç aylık ve tek atışlık hizmet sundukları müşterilerinin yanısıra aktif olarak sözleşmeli müşterilerinin bulunduğunu aktaran Baykal, 2016’da yıllık sözleşmeli müşteri sayılarının 20’nin üzerine çıkacağını öngörüyor.

Baykal, birlikte büyümekten keyif aldıkları, en sevdikleri müşteri tipini tarif ediyor: “Şirketini kurmaya karar verdikten sonra hedefleri, kapasitesi belli ve ‘markamı işleyin’ diye bize gelen müşteri, en sevdiğimiz müşteridir. Müşterilerimize 360 derece iletişim hizmeti veriyoruz, dijital alanda medya planlama ve satın alma işlerini de yürütüyoruz.”

Baykal, hız çağında yaşadığımızı hatırlatıyor: “Müşterilerimize 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Müşterimiz bizimle iletişim kurduğunda en geç 2 dakika içinde ona geri dönüş yapıyoruz. Müşterimiz her dakika bize veya ajans çalışanlarına ulaşabiliyor. Dijital veya geleneksel müşteri için ajansın erişilebilir olması, iş yapma hızınız çok önemlidir. Çok hızlı geri dönüş yapılması müşterilerimizi çok mutlu ediyor.”

Bir markayla çalışırken kriterleri o markaya aşık olmak. Baykal anlatıyor: “Biz markalara aşık oluyoruz. ‘Evet, bu markayla çalışmak istiyoruz’ dersek elimizde marka çok fazla büyüyor. Cesur markaları seviyoruz. Geleneksel stratejileri seviyoruz ancak yeni nesil çalışmalar yapıyoruz, çalıştığımız markaların da bu çalışmalara adapte olacak stratejilere açık olmasını istiyoruz, onlara özel çalışmalar yürütüyoruz. Yeni nesil PR yapmak istiyoruz.”

Kendi markalarıyla büyüyen ajans: Bilişim dünyasında yakın zamanda adını sıkça duymaya başlayacağımız yeni kavram; “artırılmış gerçeklik” çoktan omg!medya’nın literatürüne girmiş. Turan Can Ekmekçi, yakın zamanda bir yayıneviyle artırılmış gerçeklik projesini hayata geçireceklerini açıklıyor. Ajansın kreatif gücünü konuşturduğu alanlardan biri de kendi markaları.

Ekmekçi, omg!medya’yı kendi markalarıyla büyütmeyi planladıklarını anlatıyor:

“Kendi web televizyonumuz; omg!tv, 2016’nın ilk çeyreğinde keyifli bir içeriğe sahip haber portalımız; omg!news, kendi tasarladığımız ürünleri satışa sunacağımız özgün tasarımımız e-ticaret sitemiz; omg!store. ‘Ajansımızda tasarım ve yazılım gücümüz var, e-ticaret sitelerini zaten yönetiyoruz, kendi e-ticaret sitemizi neden yönetmeyelim ki?’ diye düşündük, omg!store’da; kreatif ürünler, ofis ürünleri, özel tasarım ajandalar, defterler, ofis mobilyaları olacak.”

Turan Can Ekmekçi, 2016 yılında hayata geçirecekleri ve Türkiye’de bir ilk olacak omg!shot markasından da sözediyor: “PR’ı ürün olarak satalım, düşüncesinden doğdu. One shot (tek atış) PR, yani tek atışlık PR. Basın bülteni yazımı, web tasarımı, saatlik PR hizmeti, 5-10 saatlik PR hizmeti gibi farklı hizmet seçeneklerimiz mevcut. İş bitiminde işin sonucunun raporlaması yapılarak müşteriye sunulacak. Müşteri sadece ‘Bir broşürümü tasarlayın’ veya sadece ‘Web sitemin bir kısmını tasarlayın.’,‘Sosyal medyamı tasarlayın.’ ‘Ürünlerimin fotoğrafları dekupe edilsin.’ ‘Benim sektörümle alakalı 5 önemli bloggerı belirleyelim’ de diyebilir, Ekonomik fiyata sadece tek, kaliteli ve hızlı bir hizmet. Özellikle KOBİ’leri hedefliyoruz.”

Yeni nesil PR çalışmalarının bir diğer yeni markası ise omg!room. Turan Can Ekmekçi anlatıyor: “Daha önce çeşitli moda markalarıyla çalışmıştık. Moda dünyasında kostüm sorumluları, markalar ve kostümleri kullanmak isteyenler arasında yaşanan sorunları çözecek omg!room ile markalar web sitesinde kendi ürünlerini 360 derece sergileyebilecek. Örneğin; kostüm sorumlusu ve yönetmen bir dizi için gereken kostümü; web sitesi üzerinden görebilecek, istediğini seçebilecek ve ürünü teslim almaya geldiğinde herhangi bir karmaşayla karşılaşmayacak. Omg!store adlı web sitemizi Şubat 2016’da hizmete sunacağız.”

Ekmekçi, KOBİ’lere ve yeni girişimlere şunları öneriyor: “İşin içeriği, patronun vizyonu, hevesi, işi nasıl yaptığı çok önemlidir. Önce sektörlerini doğru analiz etmeliler. Bir markanın bütün iletişim kanallarında olmaya ihtiyacı yoktur. Kötü içerikle olmaktansa sosyal medyada hiç olmamak daha iyidir. İyi analiz yapmalı, hedef kitlelerini, ihtiyaçlarını ve onu karşıladıkları kanalları çok iyi belirlemeliler. Ar-Ge’ye önem verilmeli. Patrondan başlayarak tüm çalışanlara yayılan kurumu ayakta tutacak bir kurum kültürü olmalı.”