Bankacılık sektörü %15 büyüyecek

Mukim Öztekin - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı





2012 durumu:

Sektör yüzde 15 civarında kar artışı elde etti. Yabancıların Türk bankacılık sektörüne ilgisi devam etti. Sektörde yabancı payı yüzde 16.7, borsada olanlarla yüzde 43'e yakın oldu. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi Aralık 2012 ortasında 791 milyar 24 milyon lira oldu. Mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 720 milyar 583 milyon lira olarak belirlendi.

Mali kesim hariç sektörün spot kredi toplamı da 92 milyar 702 milyon lira oldu. Tüketici kredileri tutarı 191 milyar 934 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin 84.9 milyar lirası konut, 7.8 milyar lirası taşıt, 66.7 milyar lirası ihtiyaç, 32.4 milyar lirası da diğer kredilerden oluştu. Taksitli ticari krediler 85 milyar 746 milyon lira gerçekleşti. Bireysel kredi kartları alacak tutarı da 14 Aralık'ta 69 milyar 893 milyon lira oldu.



2013 sektörel hedefler:

Yabancı oranı riskleri artırmayacak seviyede tutulacak. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Standard Chartered Bank, Rabobank Türkiye pazarına girmek istiyor. Sektör karının istikrarlı artış trendini sürdüreceğini ve kredilerin artış hızının yüzde 14-16 bandında olacağı öngörülüyor.