Destek-Teşvik

Kurumların destek ve teşvik programları

Turizm desteği

Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle sürdürülebilir turizmle yerel kalkınmaya destek vermek üzere hayata geçirilen Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun üçüncü dönem başvuruları sürüyor.

Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP ortaklığında 2007 yılında hayata geçirilen ‘Gelecek Turizmde’ Projesi kapsamında bu yıl da sürdürülebilir turizme katkı sağlayacak 3 projeye destek verilecek.

Yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasını hedefleyen Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu için başvurular, 12 Mayıs-3 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Seçilecek projelere fon desteğinin yanısıra iletişim, eğitim ve mentorluk desteği de verilecek.



Sanayide elektrik motoru yenileme desteği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimlileriyle değiştirilmesi halinde sanayiciye destek vereceklerini açıkladı. Uygulama Kayseri’de başlatılacak. Proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla birlikte yürütülecek. Yılda 8 milyar lira tasarrufun hedeflendiğini belirten Işık, “Bu Türkiye için son derece önemli, birkaç barajın aslında yapılmadan elektrik üretmesi anlamına geliyor. Sanayiciler de 18 ay içinde elektrik motorlarını değiştirmek için harcadıkları parayı ceplerine koymuş olacaklar” dedi.

Destek programı KOSGEB bünyesinde hazırlanıyor. Fizibilite ile verimsiz çalıştığı açıklık kazanan elektrik motorlarının verimlileriyle değiştirilmesi için işletmelerin kullanacağı kredinin faizini, geri ödemeli olarak KOSGEB karşılayacak. Geri ödeme ilk 1 yıl ödemesiz olmak üzere 36 ayda gerçekleştirilecek. Destek programı tüm Türkiye’de seferberlik mahiyetinde uygulanacak ve sanayide verimsiz elektrik motorlarının tasfiyesine kadar devam edecek.



İŞKUR’dan engellilere hibe

Son Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2015

İŞKUR - Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelliler İçin Hibe Desteği sağlıyor.

Önkoşul: Proje hazırlayacak engellilerin kuracakları işin konusu ile ilgili mesleki belgesi (diploma, sertifika vb.) veya girişimcilik eğitim sertifikası olması gerekiyor. Ayrıca engelliler kurulacak işin olduğu il sınırları içinde ikamet etmeli.

Ayrıntı: Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Destek Verilecek Alanlar:

Kurulacak işyerine şu destekler verilecektir:

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.

İşletme Gideri Desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

Kuruluş Desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.

Sürdürülebilirlik: Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak.

Projeler, İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yeralan “Başvuru Rehberi”ndeki esaslara göre hazırlanacaktır.

Başvuru: Hazırlanacak projeler, 28 Haziran 2015 tarihi akşamına kadar bütün illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne istenilen bilgi ve belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim edilmelidir.

Not: 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Hizmet Merkezleri’nden veya 444 75 87 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.

http://www.iskur.gov.tr



YTB’den çift dillilik desteği

Amaç: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yürüttüğü Çift Dilliliği Teşvik Mali Destek Programı kapsamında projelere destek sağlanacaktır.

Destek: Bu program çerçevesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 200.000,00 TL’dir.

Kapsam: Çift Dilliliği Teşvik Mali Destek Programı’nın amacı; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ile gençlerin hem ülke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla çift dilli eğitimi teşvik etme, bu alana yönelik eğitimci yetiştirmek, materyal ve müfredat geliştirmek ve gençlerimizin ana dillerini öğrenmelerini destekleyecek programlar hazırlamaktır.

Öncelikli faaliyet başlıkları:

- 0-3 ve 3-6 yaş eğitiminde çift dilliliğin teşvikine yönelik çalışmalar,

- İlk, orta ve lise çağındaki çocuk ve gençlerin ana dil eğitiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar,

- İhtiyaç duyulan ülkelerde çift dilli eğitime ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar,

- Çift dilli eğitime ilişkin farkındalığın artırılması çalışmaları,

- Türkçe eğitimi verecek öğretmenlerin eğitimine yönelik çalışmalar,

- Çift dilli eğitime yönelik müfredat ve materyal geliştirilmesine yönelik çalışmalar,

- Çift dilli eğitim kurumlarının fiziki imkanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar,

- Çift dilli eğitime ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar

İlk dönem başvurular: 15.4.2015-15.6.2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,

İkinci dönem başvurular: 15.7.2015-15.9.2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar alınacaktır. Bu tarihler dışında sistem üzerinden başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru: www.ytb.gov.tr