Destekler ve Teşvikler

TÜBİTAK’tan Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Desteği. İŞKUR İstihdam Teşvikleri.

TÜBİTAK’tan Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Desteği

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2014

TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG), 1007 Programı kapsamında üç ayrı çağrı çıkardı.

Amaç: Türkiye’nin savaş donanım ve yeteneğini geliştirecek, dışa bağımlılığa son verecek projeler desteklenecek.

Bütçe: Açılan üç çağrıya toplam 41 milyon TL bütçe ayrıldı.

Çağrı Konuları:

1. Sonar Geliştirme Projesi

Bu çağrı ile denizaltılarda yön ve mesafe ölçümünde önemli bir donanım olan ‘Sonar Sistemleri’nin millileştirilmesi ve yerli üretimi hedefleniyor. Proje ile halen dışa bağımlılığın olduğu bu tür donanımlarda dünya ölçeğinde teknolojik açıdan yüksek nitelikli ve rekabetçi sistemler elde edilmesi bekleniyor.

2. Duyarsız Patlayıcı Projesi

Milli savaş yeteneğini geliştirmeye yönelik; daha çevreci, güvenli ve etkin patlayıcı türlerine olan ihtiyacın milli imkanlarla karşılanması amacını taşıyan bu proje ile daha temiz üretim teknolojilerine dayalı, tedarik zorluğu yaşanmayan hammaddelerden duyarsız patlayıcı elde edilmesi hedefleniyor. Patlayıcıların darbeye, sürtünmeye vb. etkilere hassasiyetinin azaltılması, daha kontrollü, dayanıklı hale gelmesi bekleniyor.

3. Kızılötesi Dedektör Projesi

Bu çağrı, gece görüş imkanı tanıyan teknoloji olarak bilinen kızılötesi dedektör teknolojileri alanında yeni araştırmaları özendiren ve bu araştırmalarla daha önce edinilmiş olan milli kazanımları ileri noktalara taşımayı amaçlıyor. Çağrı kapsamındaki projeler ile daha önceki dedektör projelerinde elde edilen gelişmelerin farklı yöntemlerle daha da iyileştirilerek yüksek teknolojiye dayalı kızılötesi dedektör sistemlerinin geliştirilmesi bekleniyor.

Bilgi: Projelerin TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu’na (SAVTAG) elden teslim edilmesi gerekiyor.

İletişim: www.savtag.com



TÜBİTAK’tan Öncelikli Alanlar

Araştırma-Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı

Çağrı Kodu: 1511-BI?T-2014-MEMS-03

Ön Kayıt Son Tarih: 12 Ocak 2015

Amaç: Geniş kapsamlı kullanım alanı bulunan MEMS tabanlı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), ivmeölçer, dönüölçer ve benzer, harekete dayalı yapıların geliştirilmesi ve üretilmesi,

Taktik, navigasyon veya ticari uygulamalarda gerekli olan hassasiyete sahip olacak sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi,

Navigasyona yardımcı diğer MEMS tabanlı algılayıcılar (barometre, pusula vb.) geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanmıştır.

Kapsam:

Taktik, navigasyon ve ticari seviye uygulamalar için günümüz teknolojik seviyesinin getirdiği performansı yakalayacak MEMS ivmeölçer, dönüölçer, ataletsel ölçüm birimi, 3 eksenli ivmeölçer duyarga ve okuma devresi ile benzeri harekete dayalı yapıların geliştirilmesi çağrı kapsamındadır.

Ayrıca bu ürünler için paketleme teknolojilerinin geliştirilmesi de çağrı kapsamındadır.

Çağrıya Özel Şartlar

Proje süresi üst sınırı 36 ay

Proje bütçesi üst sınırı 3.000.000 TL

İşbirliği yapısı Kısıt yok.

İrtibat:bayram.yilmaz@tubitak.gov.tr, suleyman.bicer@tubitak.gov.tr, fatih.sahin@tubitak.gov.tr



Havacılığa Ar-Ge desteği

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Uzay ve Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Havacılık ve Uzay Teknolojileri Alanında Desteklemede Öncelikli Projeler Yönetmeliği yayımlandı.

Amaç: Havacılık alanında yıllardır dışa bağımlı kalan Türkiye’nin artık kendi uçağını, helikopterini, insansız hava aracını (İHA) ve balonunu yine kendisinin üretmesi hedefleniyor.

Yüksek Teknolojili Üretim: Proje kapsamında Türkiye, hava araçlarının dış parçalarının yanısıra özellikle hava araçları ve motorlarında kullanılan yüksek teknolojili malzemeleri yerli olarak geliştirmeyi hedefliyor. Buna göre hava araçlarının motor, haberleşme, seyrüsefer, izleme, uçuş kontrol, uçuş veri kayıt sistemleri, kara kutu, radar, mekanik sistemleri, donanım ve yazılım dahil hepsini yerli olarak geliştirecek. Öte yandan Türkiye, ilk etapta savaş uçağı ve İHA'lara ağırlık verecek. Kendi savunmasını güçlendirmesinin yanısıra üretilen hava araçlarını yurtdışına da satacak. Böylece Türkiye'nin cari açığını da önemli oranda kapatmış olacak.

Teşvikler: Teşvik paketini de hazırlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Uzay ve Havacılık Genel Müdürlüğü bu alanda malzeme üretecek firmalara destek sağlayacak. Hazırlanan teşvik paketine göre yerli hava araçları yapımındaki malzemeler sadece Türkiye'de üretim yapan firmalardan alınacak. Fabrika kuracak firmalara vergi, Ar-Ge ve yer gibi teşvikler sağlanacak. Bağlanacak teşvikler TÜBİTAK, ASELSAN, üniversiteler gibi devlet kurumları kaynaklı olacak.

Uluslararası Harezmi Ödülleri

Son Başvuru Tarihi: 10 Kasım 2014

İranlı ünlü matematik ve astronomi bilgini Muhammed bin Musa-el Harezmi anısına İran Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu tarafından 1986 yılından bu yana ‘Uluslararası Harezmi Ödülleri’ veriliyor.

Havacılık, tarım, temel bilimler, biyoteknoloji, tıp bilimleri, mühendislik, yenilebilir enerji, nanoteknoloji, mekatronik, bilgi teknolojileri, materyal ve metalürji bilimleri gibi alanlarda çalışan bilim insanları ‘Uluslararası Harezmi Ödülleri’ne başvurabilir.



İŞKUR İstihdam Teşvikleri

“İşe Almak Sizden Sigortası Bizden…”

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2015

İŞKUR, nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırılması koşuluyla istihdamına; SGK işveren primini ödemek şeklinde destek sağlıyor.

Desteklenen istihdam; 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınları kapsıyor.

Destek Süreleri:

1. Mesleki yeterlik belgesi olanlar 48 ay

2. Mesleki ve teknik eğitimliler 36 ay

3. Mesleki eğitim kursu bitirenler 36 ay

4. Hiçbir belgesi bulunmayanlar 24 ay

Bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde destek süresi ilave olarak 6 ay daha uzamaktadır.

Not: Bu teşviklerden yararlanabilmek için; işe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması ve işe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

Başvuru: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri.