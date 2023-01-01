Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA):

Otomotiv sektörüne destek



MARKA desteğiyle otomotiv sektörüne yapılacak önemli yatırımın ilk imzaları atıldı. Ajans Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde “Araç ve Aksam Parçaları Dayanım/Ömür/Performans Test Laboratuvarı” kurulmasına yönelik hazırlanan projeye ilişkin mutabakat zaptı imza töreni Ajans binasında gerçekleşti. İmza törenine, Ajans Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, OTAM Genel Müdürü Volkan Bayraktar ve Ajans çalışanları katılım sağladı.

Gerçekleştirilen imza töreninde MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, projenin önemine değinerek kurulması planlanan laboratuvar ile otomotiv sanayinde özgün teknoloji ve katmadeğeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine esas teşkil edecek tasarım doğrulama testlerinin yapılabilir hale geleceğini ve otomotiv sanayisinde bu alandaki dışa bağımlılığın minimuma indirileceğini söyledi. Akbulut, yılda yaklaşık 2 milyar TL’yi test ücreti olarak yurtdışına gönderen Türkiye’de proje ile yüksek maliyetlerin düşmesinin ve en önemlisi işgücü kayıplarının azalmasının sağlanacağını anlattı. Yaklaşık yatırım tutarı 4 milyon TL olan projede yapılacak faaliyetler ve beklenen sonuçlar ile ilgili detaylı bilgiler veren Dr. Fatih Akbulut, projenin yılda 3 milyon Avroluk ithal ikamesi sağlayacağını ve böylelikle yurtdışına döviz çıkışının engelleneceğini sözlerine ilave etti.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayinin genel durumunu anlatarak yerli tasarım ve üretimin geliştirilmesi kapsamında yapılacak çalışmaların önemine değindi. Çiftçi, proje sonuçlarının test süreçleriyle ürün geliştirme süreçlerine sağlayacağı katkı ve Doğu Marmara Bölgesi ve Türkiye’ye katkısından sözederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından imza törenine geçilerek, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut ve TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi’nin imzaları ile projede ilk adımlar atıldı.