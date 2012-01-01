Hedef her ne pahasına, ÜRETİM

Hedef her ne pahasına, ÜRETİM

2015-2018 yılları arasında KOBİ’lere yönelik destek politikasının üzerine oturacağı stratejik alanlar ve her alan için hedefler belirlendi ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edildi.

G20’nin dönem başkanlığında KOBİ politikalarını küresel bir gündem haline getiren Türkiye, bu konuda samimi ve kararlı olduğunu gösterdi. Günümüzde bütün ekonomilerin lokomotif gücünün KOBİ’ler olduğu gerçeğinden hareketle Yüksek Planlama Kurulu (YPK) üç yıllık bir KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nı (KSEP) kabul etti. KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılmasını ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan ve 2015-2018 dönemini kapsayan KSEP sağlanacak desteklerde önceliği imalat sanayisi KOBİ’lerine veriyor.

Planın uygulama ve koordinasyonuyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) görevlendirildi. Genel amaç, "Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve Türkiye’nin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi" olarak konuldu.

2018’e kadar yürürlükte kalacak KSEP 5 stratejik alan tarif ediyor, 15 özgün hedef çiziyor ve bu hedefler çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından KOBİ’lere yönelik yürütülecek eylem ve projeleri kapsıyor. Stratejik alanlar; sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’leri kapsıyor.

KOBİ’lerin bölgeden bölgeye ve sektörden sektöre farklılaşan sorunları 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’na yansıtılmadı, KOBİ’ler bütünsel olarak ele alındı ve sektörel veya bölgesel eylem ve projelere 2015-2018 planında yer verilmedi. Ancak KSEP şu istisnayı özenle kaydetti: “Bu yaklaşımın tek istisnası 10. Kalkınma Planı’nda yeralan ‘güçlü bir imalat sanayisine duyulan ihtiyaç’ ve ‘imalat sanayisinin toplam katmadeğer içerisindeki payının artırılması’ gibi vurgular gereğince, imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerdir.”



2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nda 5 Stratejik Alan ve 15 Hedef aşağıdaki gibidir:



1. STRATEJİK ALAN



KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin Artırılması ve Büyümelerinin Sağlanması



1- Alan Hedefleri:

- KOBİ’lerin kurumsallaşmalarının, markalaşmalarının sağlanması ve verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi.

- KOBİ’lerde ortak iş ve proje geliştirme kültürünün yaygınlaştırılması.

- Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası mevzuata uyum yeteneklerinin artırılması.

- KOBİ’lerde beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla KOBİ işveren ve çalışanlarının niteliklendirilmesi.

- İmalat sanayisi KOBİ’lerinin öncelikli olarak desteklenmesi.



2. STRATEJİK ALAN



KOBİ’lerin İhracat Kapasitelerinin Artırılarak Uluslararasılaşma Düzeylerinin Yükseltilmesi