İŞKUR’dan; engelliye “Kendi işini kur” desteği

Amaç: Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin olarak, Türkiye İş Kurumu’ndan kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere hibe desteği verilmektedir.

Destek Miktarı: Sözkonusu fonun yönetiminden sorumlu olan Komisyon’a sunulacak projeler ile girişimcilik eğitimi alan veya kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere verilen hibe miktarı toplamda 36 bin TL’dir.



Destek Verilecek Alanlar:



Kuruluş işlemleri desteği: 2.000 TL.

İşletme gideri desteği: 4.000 TL.

Kuruluş desteği: 30.000 TL.



Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.



Son Başvuru Tarihi: 12.9.2014



Detaylı Bilgi İçin: http://www.iskur.gov.tr



